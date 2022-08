Estate in diretta, chiusura anomala: Gianluca Semprini interrompe Roberta Capua

Gianluca Semprini interrompe Roberta Capua: cambio di programma nel talk di Rai1

La puntata di oggi di Estate in diretta, venerdì 19 agosto, si è contraddistinta per un repentino cambio di programma sul finire di trasmissione. Il giornalista infatti ha dovuto interrompere bruscamente la collega per dare degli importanti aggiornamenti su un fatto di cronaca da giorni avvolto nel mistero, l’omicidio di Carmela Fabozzi. Nel dettaglio, Roberta Capua ha dovuto interrompere il suo spazio dedicato ad argomenti leggeri, i cantanti over ritornati di nuovo sulla cresta dell’onda, con ospiti Dario Salvadori e Carolina Rey per dare la linea al collega.

“Io vi devo salutare, il nostro spazio oggi finisce qui per dare la linea a Gianluca”

ha ammesso la conduttrice campana.

Estate in diretta, chiusura anomala nella puntata di oggi. Gianluca Semprini: “C’è una clamorosa svolta”

“C’è una clamorosa svolta nell’omicidio di Carmela Fabozzi, è stato arrestato il presunto assassino un suo conoscente di 66 anni”

ha introdotto così Gianluca Semprini la tragica storia di cronaca i cui aggiornamenti hanno costretto Roberta Capua a chiudere in anticipo il suo spazio dedicato ad argomenti più leggeri e spensierati. Per quanto riguarda l’omicidio della 73enne di Varese in linea generale è emerso che il presunto omicida è un conoscente della donna, che frequentava la sua stessa organizzazione di volontariato. È stato incastrato perché sono state trovate le sue impronte in un vaso da fiori che si ipotizza essere l’arma del delitto. Non è ancora chiaro il movente ma pare che la donna si sia accorta di essere stata vittima di una truffa. Numerosi, invece, sarebbero gli indizi a carico del presunto assassino.

Programmazione stravolta per il talk di Rai1: ridotta l’intervista di Roberta Capua al suo ospite

Il doveroso aggiornamento sul tragico fatto di cronaca di Gianluca Semprini e dell’inviata sul luogo, ha stravolto la programmazione di Estate in diretta. La conduttrice partenopea (che ieri è finita al centro di una polemica per una sua frase su un morto), infatti, subito dopo ha potuto intervistare il suo ospite, Sandro Giacobbe, solo per pochi minuti prima di salutare i telespettatori e dare la linea al quiz Reazione a catena di Marco Liorni. Di recente, invece, i due conduttori hanno detto addio ad un loro collega.