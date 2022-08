Estate in diretta, Capua-Semprini e l’addio ad un collega: “È scomparso…”

Roberta Capua e Gianluca Semprini ricordano Piero Angela: “È stato un mito”

Nonostante la giornata festiva di oggi, lunedì 15 agosto, Estate in diretta è andato regolarmente in onda tenendo compagnia al pubblico che ha deciso di passare il Ferragosto a casa. A ridosso dell’apertura di puntata i due conduttori hanno subito parlato della scomparsa di Piero Angela, avvenuta soltanto pochi giorni fa. “In questo weekend lo sapete è arrivata la notizia della sua scomparsa” hanno detto i due conduttori sinceramente dispiaciuti per il tragico evento. Poi Gianluca Semprini ha aggiunto:

“È stato un mito per la Rai, per chi fa il giornalista”.

E ancora, il conduttore ha ricordato tutti i meriti di Piero Angela che è stato uno scienziato, un divulgatore, “un uomo garbato, intelligente e pieno di cultura”. La sua originalità, come hanno ricordato i conduttori, la si può notare nella lettera che il divulgatore ha lasciato a tutti.

I conduttori di Estate in diretta e l’omaggio a Piero Angela: carriera, vita privata e testimonianze

Dopo aver fatto una confessione Gianluca Semprini ha ricordato ai telespettatori di Rai1 che domani ci saranno i funerali in forma laica al Campidoglio e che verranno seguiti in diretta a partire dalle ore 11:00. Inoltre anche di pomeriggio i due conduttori torneranno a parlarne. Intanto Roberta Capua ha mandato in onda diversi servizi in omaggio al divulgatore. Tra questi uno dedicato al rapporto con il figlio Alberto, uno sulla sua carriera e uno dedicato al grande amore che provava per la moglie Margherita Pastore.

Tutti gli altri argomenti della puntata di oggi di Estate in diretta: cronaca e festività

Oltre a dedicare un ampio spazio al ricordo di Piero Angela Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno ricordato anche la strage del crollo del Ponte Morandi. A tal proposito sono state riproposte le parole del presidente Sergio Mattarella. Un’inviata del programma, infine, ha raccolto la testimonianza colma di dolore di alcuni parenti delle vittime. Nella seconda parte della puntata ampio spazio alla festività del Ferragosto con diversi collegamenti da differenti località italiane. Tra mare, montagna, processioni e città il programma di Rai1 è riuscito ad essere presente in tutti i luoghi più richiesti.