Roberta Capua scatena una polemica: critiche per una frase su un morto!

Papillon è morta, polemiche per la frase della conduttrice di Estate in diretta: “E vabbè”

Anche nella puntata di oggi di Estate in diretta non sono mancati argomenti di cronaca ed attualità e proprio uno di questi ha fatto finire la conduttrice vittima di una vera e propria polemica sui social. Nel dettaglio, i due conduttori hanno dato ampio spazio a Papillon, cinghiale fuggitivo a Milano che da giorni sfugge alla cattura da parte degli operatori. Il cinghiale oggi è stato catturato, sedato e trasportato in una struttura protetta ma purtroppo è morto poco dopo. Ha commentato questa triste vicenda in modo molto distaccato Roberta Capua:

“E vabbè è andata così”

E tanto è bastato a fare infuriare molti sui social per il modo in cui è stata data la notizia, in modo troppo freddo.

Roberta Capua al centro della bufera: non piace la sua frase sul cinghiale morto

Il modo in cui la conduttrice di Estate in diretta ha commentato la morte del cinghiale non è passato inosservato agli utenti sui social. Alcuni hanno ammesso:

“Complimenti a #robertacapua che commenta la morte del povero cinghiale #Papillon con un “eh vabbè, è andata così!”

Che donna antipatica e fredda, non comunica niente e oggi lo ha confermato.”

Mentre altri hanno definito ‘pessimo’ il modo in cui i due conduttori, la Capua e Gianluca Semprini hanno dato la notizia. Dall’altra parte, invece, alcuni hanno addirittura considerato eccessivo dedicare tempo e spazio alla vicenda del cinghiale che adesso si è scoperto essere una femmina.

La conduttrice fa uno scivolone sulla morte di Papillon e viene attaccata sui social

Roberta Capua, dopo lo scivolone involontario sulla morte del cinghiale ha poi voltato pagina parlando di altri argomenti. Più empatico e dispiaciuto per la brutta fine dell’animale, invece, si è mostrato Gianluca Semprini. Il cinghiale catturato stamattina, a Milano, in un condotto fognario. L’animale era in fuga dal 4 agosto ed era stato recuperato e sedato in un intervento a cui avevano partecipato i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale. Forse per la debilitazione dei giorni in fuga, non ha retto. Secondo quanto si è appreso si trattava di una femmina di circa 50-70 chili. Il nome attribuitogli, invece, era ispirato al celebre film degli anni ’70 con protagonista Steve McQueen, incentrato sulle ripetute fughe dal carcere di un detenuto innocente. Nella puntata di ieri, invece, la conduttrice si è mostrata esterrefatta.