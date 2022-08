Estate in diretta, Gianluca Semprini si sfoga: “È un caso molto odioso”

Gianluca Semprini si sfoga duramente in diretta: “L’odioso caso della bimba abbandonata”

Estate in diretta sta giungendo al termine per lasciare spazio a La vita in diretta di Alberto Matano ma anche nella puntata di oggi, martedì 30 agosto, i due conduttori hanno intrattenuto i telespettatori di Rai1 spaziando da argomenti di attualità ed informazione al gossip. Nel dettaglio, tuttavia, ad attirare l’indignazione del conduttore e giornalista è stato un brutto caso di cronaca su un bambina abbandonata dalla madre e tal proposito si è duramente sfogato:

“Il caso più odioso arrivava da Palermo, in questo caso una bambina di 3 mesi era stata affidata dalla madre a dei parenti, a delle zie, che avevano avuto l’idea di abbondonarla perché era stata affetta da Coronavirus.”

Estate in diretta, il conduttore provato ammette: “Ci auguriamo tanto amore per questi bambini”

Molto spesso Gianluca Semprini nel talk di Rai1 si lascia andare a riflessioni e considerazioni personali se si tratta di argomenti delicati e sensibili che urtano la sensibilità di molti. Ed il caso di bambini abbandonati, il più tragico e recente è stato quello della piccola Diana Pifferi morta di stenti perché lasciata sola dalla madre per circa una settimana, sicuramente indigna e fa rabbia. Fortunatamente il caso della piccola di Palermo si è concluso bene ed il giornalista, infine, ha rivelato di aver un augurio per tutti i bambini in condizioni simili:

“Ci auguriamo che tutti questi bambini possano avere nel corso della loro vita tutto l’amore che non hanno avuto alla nascita.”

I conduttori del talk di Rai1 addolorati per i funerali di Alessandra Matteuzzi: “C’è rabbia”

Di recente Gianluca Semprini ha commesso una clamorosa gaffe in diretta ed è stato prontamente corretto dalla collega. Oggi, invece, non sono mancati momenti molto toccanti durante la trasmissione. I due conduttori, infatti, hanno documentato il funerale di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa dal giovane ex compagno che, non solo è stata uccisa ma è anche stata vittima di commenti odiosi sui social che avevano sconvolto Roberta Capua. Ebbene quest’ultima commentando le esequi oggi ha ammesso: “Per tutto quello che è successo e per la tragica fine c’è molta rabbia.”