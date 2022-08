Estate in diretta, Gianluca Semprini lancia l’allarme: “C’è un uomo bloccato”

Gianluca Semprini apre la puntata con la notizia dell’uomo rimasto bloccato sotto terra: “Cosa ci fa là sotto?”

Nuova puntata per Estate in diretta che anche oggi ha dedicato ampio spazio alle vicende di cronaca. In particolare la prima notizia data oggi dai due conduttori di Rai1, e di cui poi si è parlato spesso nel corso della puntata, riguarda qualcosa che ha dell’incredibile. “C’è una notizia arrivata da poco direi curiosa” ha iniziato a dire Gianluca apparso piuttosto perplesso. Poi ha spiegato:

“C’è un uomo bloccato a 5 metri sotto il manto stradale. Cosa ci fa quest’uomo là sotto?”.

Quello che ad ora non si sa ancora riguarda il motivo per il quale l’uomo sia finito lì. Due al momento sono le ipotesi più accreditate: la prima che si tratti di un membro di una banda del buco, la seconda che si tratti di un operaio stradale.

Il conduttore di Estate in diretta ammette: “Vicenda dai contorni oscuri”

Dopo aver mostrato in diretta delle immagini spaventose Gianluca Semprini si è soffermato sulla vicenda dell’uomo rimasto sotto terra. Innanzitutto la notizia parte da Roma, precisamente dalla zona Aurelia. Poi il conduttore ha spiegato che con quest’uomo c’erano altre tre persone. Pare che questi ultimi siano stati portati in Caserma. “E’ una specie di banda del buco?” ha chiesto Roberta Capua al collega durante la puntata. Una risposta al momento non c’è ma Semprini ha detto che a 200-300 metri da quel punto c’è una banca.

“E’ una vicenda dai contorni oscuri”

ha concluso il conduttore.

Gli ultimi aggiornamenti dell’inviata di Estate in diretta: l’uomo sta bene

Un’inviata del programma si trovava sul luogo della vicenda. Tuttavia, visto che le forze dell’ordine stanno cercando di tirare fuori l’uomo, non è riuscita ad avvicinarsi. I Carabinieri hanno chiesto ai giornalisti di restare indietro e lasciarli lavorare. Per quanto riguarda l’uomo rimasto bloccato l’inviata di Rai1 ha spiegato a Roberta Capua e Gianluca Semprini che le sue condizioni sono buone perché gli sono state fornite delle bombole di ossigeno. Adesso c’è grande attesa per tirarlo fuori di lì al più presto e per capire cosa sia realmente accaduto.