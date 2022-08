Estate in diretta, Roberta Capua su tutte le furie: “Episodio inqualificabile”

Roberta Capua arrabbiata con il piromane che ha appiccato l’incendio in Calabria

Non basta il caldo, la siccità, i cambiamenti climatici, l’estate torrida e le temperature che ormai fanno schizzare i termometri. Si ci mette anche la gente che decide di appiccare fuochi a quei pochi spazi verdi, essenziali, rimasti nelle varie regioni d’Italia. Esattamente quello che ha fatto un piromane in Calabria, come hanno raccontato i conduttori di Estate in diretta durante la nuova puntata di oggi. Nelle campagne intorno alla zona bruciata è stata addirittura trovata una tanica di benzina, segno dunque che l’incendio è stato doloso. “Un episodio inqualificabile” ha commentato sconcertata la conduttrice di Rai1 prima di lanciare il servizio sulla notizia che ha fatto indignare tutta la Calabria.

Il conduttore di Estate in diretta non ha dubbi: “In questi casi la combustione è quasi impossibile”

Dopo aver avvertito il pubblico su qualcosa di molto pericoloso Gianluca Semprini ha riflettuto insieme alla collega di Rai1, con rammarico, sulla tragica situazione degli incendi che sta sconvolgendo l’Italia da Nord a Sud in questi giorni. Nelle ultime ore nuove emergenze e nuovi problemi, con i Vigili del Fuoco che, nonostante le elevate temperature, fanno il loro lavoro senza orari. E mentre Roberta Capua ha spiegato che molto spesso questi incendi sono causati dall’uomo, Gianluca Semprini ha aggiunto:

“La combustione è quasi impossibile in questi casi”.

I Vigili del Fuoco raccontano gli incendi ad Estate in diretta: per loro turni massacranti

Durante il lungo e dettagliato spazio dedicato ai terribili incendi che da ormai tanti giorni stanno colpendo l’Italia Gianluca Semprini ha detto che tra le zone più colpite ci sono sicuramente la Sardegna, Foggia ed anche sul Carso la situazione non è delle migliori. Poi però ha aggiunto che gli incendi peggiori sono in Liguria. E’ stato mandato in onda, in particolare, un servizio sulla zona di Albenga. Qui i vigili del fuoco lavorano ininterrottamente da tre giorni e hanno domato incendi vastissimi. Uno di loro, raggiunto dall’inviata del programma, ha spiegato a Roberta Capua e Gianluca Semprini che ormai non hanno nemmeno più lo stacco di 12 ore ma lavorano continuativamente.