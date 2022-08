Estate in diretta, Gianluca Semprini avverte il pubblico: “È molto pericoloso”

Gianluca Semprini preoccupato per il West Nile: “Non è il classico pizzico di zanzara”

E’ iniziata una nuova settimana per Estate in diretta, il programma del pomeriggio estivo di Rai1 che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia ai telespettatori. Come sempre i due conduttori hanno ampiamente informato il pubblico con gli ultimi fatti di cronaca e attualità. Ma hanno anche portato leggerezza nelle case con una lunga pagina dedicata allo spettacolo ed un’intensa intervista finale a Barbara Bouchet. Per quanto riguarda la cronaca, però, tanti sono stati gli avvenimenti non leggeri di cui si è parlato. In particolare Roberta Capua e il collega si sono occupato del West Nile, virus portato dalla zanzara, che sta preoccupando l’Italia. Il conduttore infatti ha detto:

“Ne avrete sicuramente sentito parlare. Non è il classico pizzico di zanzara ma qualcosa di molto più pericoloso. Ci sono state delle vittime e c’è una zona in cui questa zanzara sta colpendo e sta preoccupando molto”.

Quali sono i sintomi del West Nile e le zone più colpite? Gli aggiornamenti a Estate in diretta

Una delle zone d’Italia che sta subendo di più l’invasione di queste zanzare è Padova. Da qui si è collegata l’inviata del programma insieme al dottore dell’ospedale. Le regioni attualmente più colpite sono Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. La sintomatologia è molto simile a quella del Covid e, più in generale, a quella di molte influenze. Durante il collegamento Gianluca Semprini ha chiesto i sintomi più comuni e sono stati menzionati febbre alta, cefalea, coma, debolezza, intorpidimento. I due conduttori sono rimasti sconvolti quando l’inviata, insieme al medico, ha rivelato che a Padova i ricoverati in terapia intensiva hanno superato quelli malati di Covid. Sono sei, in particolare, le persone in gravi condizioni.

La conduttrice di Estate in diretta e il triste annuncio ai telespettatori: “Purtroppo ha fatto delle vittime”

Ha dovuto aprire la puntata indignata Roberta Capua a causa di tutte le notizie di cronaca che stanno attanagliando l’Italia in questi giorni. Certamente il West Nile non ci voleva. Il dottore durante la puntata ha spiegato ai telespettatori come proteggersi, indossando pantaloni e maniche lunghe ed usando repellenti e zanzariere. Invece Roberta Capua ha detto:

“Purtroppo il West Nile ha fatto anche delle vittime”.

Lei e Gianluca Semprini hanno dunque raccontato, insieme alla figlia dell’uomo, la storia di un anziano morto nei giorni scorsi proprio per questo virus.