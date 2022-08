Fabio Colloricchio è papà e l’ex Nicole Mazzocato è quasi mamma: FOTO

L’ex corteggiatrice in dolce attesa rompe il silenzio sulla paternità del suo ex: “Il destino ci ha uniti”

Nelle scorse ore Fabio Colloricchio noto al pubblico per essere un ex volto del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi è diventato papà, per la nascita della figlia Gala avuta dalla fidanzata Violetta Mangrinan. Non si è fatta attendere l’inaspettata reazione dell’ex Nicole Mazzocato, in attesa del primo figlio dal fidanzato Armando Anastasio. L’ex protagonista del trono classico a chi l’ha invitata a dire la sua su questa coincidenza ha risposto:

“Il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema”.

L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio stufa dei paragoni: “Li trovo davvero pessimi”

Fabio Colloricchio un ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata Violetta Mangrinan sono diventati genitori per la prima volta, annunciando la lieta notizia sui social con una serie di scatti fotografici pubblicate nei rispettivi profili Instagram. Il 32enne prima di fare la conoscenza della madre di sua figlia ha corteggiato Teresa Cilia e poi ha scelto Nicole Mazzocato nel programma che vede al timone Maria De Filippi, e su cui sono state svelate le anticipazioni della prossima edizione. A proposito della sua ex fidanzata, a metà marzo ha annunciato insieme al calciatore Armando Anastasio di aspettare un bambino. L’ex corteggiatrice del trono classico si è lasciata andare a una lunga riflessione che non è passata di certo inosservata, quando è stata invitata dai suoi fan a commentare la partenità del suo ex, visto che dopo aver detto di essere felice per aver trovato tutto ciò che desiderava ha aggiunto: “Dall’altra parte è capitato lo stesso. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100%”. Poi l’ex corteggiatrice ha fatto una richiesta ben precisa a chi continua a fare dei paragoni:

“Li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”.

Nicole Mazzocato non nasconde la sua emozione: “Curiosa di conoscere questa creatura”

L’ex corteggiatrice che presto metterà al mondo il suo primo figlio, oltre a mettere a tacere le malelingue una volta per tutte ha fatto sapere che pensieri ha in questo momento dopo aver precisato di non essere agitata: “Sto bene, mi piacerebbe sentire qualche contrazione in più per avvicinarmi al grande giorno. Ormai ci siamo. Posso dire di essere emozionata e curiosa di conoscere questa creatura“. Poi ha confessato di aver sofferto per amore in passato: “Sono stata molto male e poi mi sono detta basta. Toccato il fondo ci si rialza e si riparte”.