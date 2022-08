Anticipazioni Uomini e Donne prossima edizione: nuovo ruolo per Ida Platano?

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 2, 2022 , in Uomini e Donne

Ida Platano opinionista sul campo nella prossima edizione del dating show? L’indiscrezione

Ormai manca poco più di un mese al ritorno tanto atteso di Uomini e Donne. E le indiscrezioni sulla prossima edizione già si sprecano. A tal proposito il portale di gossip Mondotv24.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la popolare dama di origini bresciane, che è stata protagonista assoluta dell’ultima parte del programma finito a giugno, potrebbe ricoprire un ruolo del tutto nuovo nella prossima edizione: “Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo…” In pratica potrebbe rimanere tranquillamente nel parterre femminile alla ricerca dell’uomo ideale, ma allo stesso tempo venire chiamata dalla De Filippi ad esprimere le sue opinioni sugli altri protagonisti (e magari anche su Riccardo Guarnieri).

Uomini e Donne anticipazioni, Federica Aversano nel parterre femminile: la dama bresciana ha una nuova rivale?

In base alle indiscrezioni raccolte dal portale Mondotv24.it pare che nel parterre femminile della prossima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi potrebbe esserci anche l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. E proprio quest’ultima potrebbe indispettire non poco Ida Platano, la quale è sempre molto attiva sui social. Il motivo? Voci di corridoio raccolte dal portale Tv hanno riportato che la Aversano sarebbe entrata nel mirino di Riccardo Guarnieri (storico ex di Ida):

“Il cavaliere tarantino ha più volte affermato di non essere indifferente al fascino della ragazza…”

Insomma se questo rumor venisse confermato vorrebbe dire che la dama potrebbe avere una nuova rivale, sempre se sarà ancora interessata a riconquistare Riccardo.

Pinuccia sempre più protagonista: prenderà il posto di Gemma Galgani?

Il portale Mondotv24.it ha poi rivelato che nella prossima edizione di Uomini e Donne avrà sempre più spazio la popolare dama, che nell’ultima parte del programma ha discusso più e più volte con Tina Cipollari, togliendo difatti le attenzioni su Gemma, che da sempre è alla ricerca dell’uomo della sua vita: “Si assisterà quindi a un ridimensionamento di Gemma?” Intanto a proposito di quest’ultima si segnala che stanno circolando diversi rumor inerenti ad un suo possibile approdo nel cast della prossima edizione de La Talpa. Sarà vero?