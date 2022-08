Fabrizio Corona durissimo con Gabriel Garko: “Sembra una vecchia rifatta”

Gabriel Garko e la frecciata velenosa dell’ex fotografo dei vip: “Una vecchia rifatta”

Fabrizio Corona ha deciso di parlare con Novella 2000 del suo rapporto con la chirurgia estetica. Ed in questa occasione ha anche mostrato il suo volto dopo aver affrontato un intervento di blefaroplastica. Difatti il famoso ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha nascosto di non aver mai avuto problemi a parlare dei suoi interventi chirurgici, visto che non crede ci sia niente di male: “Se vivi di immagine, non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta…” Successivamente ha anche rivelato di credere che comunque la chirurgia estetica vada fatta bene, cogliendo la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa al noto attore, che ne avrebbe un po’ abusato:

“La chirurgia estetica deve essere fatta bene…Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno in più di me ma sembra una vecchia rifatta…”

Fabrizio Corona pronto a convolare a nozze con la sua compagna? Parla lui

Successivamente la giornalista del settimanale Novella 2000 ha chiesto al popolare ex marito di Nina Moric se siano vere o meno le voci di corridoio circolate online e sulla carta stampata inerente al fatto che pare abbia deciso di sposare la sua compagna Sara Barbieri. E l’ex fotografo dei vip, il quale ha fatto una confessione intima, ha subito dichiarato che l’idea c’è ovviamente, facendo però capire chiaramente che ancora non ci sarebbe niente di definito: “L’idea è quella, vediamo…” La giornalista del magazine diretto da Roberto Alessi ha poi chiesto cosa gli ha fatto perdere la testa per la sua fidanzata. Corona ha quindi risposto seccamente: “La sua pazzia…”

Sara Barbieri, il suo compagno non lo nega: “Siamo due persone piene di demoni”

La giornalista di Novella 2000 ha poi chiesto a Fabrizio Corona di parlare più dettagliatamente del suo rapporto con la sua compagna. E quest’ultimo ha subito dichiarato che nei loro tormenti hanno trovato un punto di incontro: