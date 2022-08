Fabrizio Corona, confessione intima: “Mi sarei perso del tutto senza…”

Scritto da Simona Tranquilli , il Agosto 10, 2022 , in Personaggi Tv

“Mi sarei perso del tutto senza Carlos”, la confessione inaspettata del re dei paparazzi

Ha festeggiato da poco i vent’anni del figlio Fabrizio Corona, che sta trascorrendo le vacanze con Carlos e la compagna Sara. Un’estate da ricordare quella del re dei paparazzi che dal 2017 non trascorre le ferie con il figlio avuto da Nina Moric e ha colto l’occasione, intervistato dal settimanale Chi, per fare un bilancio di vita.

“Senza Carlos mi sarei perso del tutto. La vita ti porta a perdere tantissime cose, gli amori e gli amici, ma noi siamo solidi, viviamo di noi”.

Questa la rivelazione del 49enne che ha voluto festeggiare il compleanno del figlio in grande, con una festa e tanti amici. L’unica nota stonata è stata l’assenza di Nina Moric che ha comunque voluto mandare un messaggio pubblico, carico d’affetto, al figlio sui social. Sull’assenza dell’ex moglie ha voluto chiarire alcuni punti il fotografo dei vip.



Fabrizio Corona svela come sta l’ex moglie: “È in un momento molto difficile”

L’assenza di Nina Moric al compleanno del figlio Carlos non è passata inosservata e a svelare perchè la modella non era presente è stato proprio l’ex marito che ha raccontato:

“Carlos è molto bravo e molto paziente con sua madre che è in un momento difficile. davvero difficile”.

Ha poi svelato che il figlio cerca sempre di far sentire la madre bene e di tirarle su il morale, che non ha rancori verso di lei e la ama alla follia. Intanto il ragazzo, che ha un ottimo rapporto anche con la nuova compagna del padre, sogna per il suo futuro una famiglia e vorrebbe presto avere dei figli.

Imprenditore fa un bilancio e ammette: “La mia vita è stata molto travagliata”

Mentre si susseguono i gossip su un possibile matrimonio di Fabrizio Corona a fine estate con la compagna Sara Barbieri, il re dei paparazzi ha fatto un bilancio di vita e ha ammesso sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

“La mia è stata una vita super iper travagliata […] Sono entrato in un mondo bello ma maledetto, che mi ha trasformato, mi ha cambiato”.

Il re dei paparazzi ha ripercorso la fine del suo matrimonio, i problemi giudiziari e la storia con Belen. Sulla galera ha ammesso: “Tutte le volte che entravo, uscivo, ricostruivo e perdevo”. Il figlio ha vissuto sulla sua pelle queste altalene, ora però il loro sogno è quello di trasferirsi oltreoceano, a Los Angeles, una volta terminata la pena del padre, e iniziare una nuova vita.