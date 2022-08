Federica Panicucci, incidente impressionante: “Poteva essere una strage!”

La nota conduttrice racconta un terribile accaduto sui social: “E’ stato un miracolo”

Nella giornata di oggi la popolare conduttrice di Mattino 5 ha raccontato un terribile incidente, che si è verificato nel bagno della spiaggia di Forte dei Marmi dove trascorre da anni le sue vacanze estive. Federica Panicucci ha fatto sapere che ci potrebbero essere state delle serie conseguenze:

“E’ stato un miracolo. Poteva essere una strage”.



La presentatrice di Mattino 5 sconvolta: “Un’auto a tutta velocità è entrata in spiaggia”

La conduttrice Federica Panicucci sempre molto attiva sui social, nelle scorse ore ha condiviso la sua preoccupazione per ciò che è successo in una spiaggia da lei spesso frequentata in estate. La presentatrice di Mattino 5 si è sfogata tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, in cui si vede la dinamica dell’incidente e ha scritto: “Questo è quello che è accaduto ieri all’ora di pranzo al mio bagno di Forte dei Marmi”. La 54enne è scesa nel dettaglio spiegando cosa è successo di preciso: “Un’auto a tutta velocità ha sfondato le recinzioni e le cabine ed è entrata in spiaggia“. La conduttrice per concludere non ha nascosto di essere rimasta abbastanza sconvolta scrivendo: “Impressionante”.



Federica Panicucci, brutta disavventura durante le vacanze estive: “Sono rimasta senza niente”

Intanto di recente non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete l’amaro sfogo della conduttrice, dopo essere rimasta vittima di una brutta disavventura. In particolare la 54enne ha raccontato che lei e il compagno Marco Bacini sono rimasti senza le loro valigie, prima di iniziare le vacanze estive alle Isole delle Maldive. Nello specifico ha fatto sapere cosa è accaduto quando sono atterrati nel celebre arcipelago dell’Oceano Indiano con queste parole, con cui ha esternato tutto il suo evidente fastidio per il disagio:

“Sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Per fortuna in camera c’era una t-shirt omaggio che ho indossato”

Fortunatamente la presentatrice ha potuto fare un sospiro di sollievo non appena i bagagli sono arrivati a destinazione, infatti non ha perso tempo per rassicurare i suoi numerosi follower: “Noi siamo atterrati alle dieci di mattina, le nostre valigie sono arrivate alle due del pomeriggio del giorno dopo”.