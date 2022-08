Fedez, sfogo sulla malattia: “A tutto c’è un limite! So io cosa ho passato”

Il noto rapper perde la pazienza sui social: “Alla stupidità umana non esiste cura”

Lo scorso 22 marzo, il noto cantante Fedez si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un raro tumore endocrino al pancreas. Il marito di Chiara Ferragni nella giornata di oggi si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram, che sicuramente non è passato inosservato ai suoi numerosi fan. Il rapper si è scagliato contro una donna per ciò che ha detto sui social sulla sua malattia:

“Io non sono guarito in tre giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura“.

Il marito di Chiara Ferragni si difende: “Non è la prima volta che gioca sulla mia malattia”

Nella giornata di oggi tramite dei post condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, il rapper Fedez è tornato a parlare della malattia avuta, cioè del tumore endocrino al pancreas. Il marito della famosa imprenditrice per iniziare ha mostrato uno screenshot, ovvero ciò che ha scritto una attivista sulla madre dei suoi figli e su di lui. A far perdere la pazienza al cantante sono state le testuali parole: “Diritto alla salute, che sia reale, perchè anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in tre giorni, invece di essere in attesa per una colonscopia da sette mesi”. La replica del 32enne non si è fatta attendere,visto che si è difeso:

“Non è la prima volta che gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in tre giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo”.

L’artista che vuole un terzo figlio, ha continuato a sfogarsi: “Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite sistema sanitario nazionale come qualsiasi comune mortale”.

Com’è cambiata la vita a Fedez dopo l’operazione: “Devo stare attento all’alimentazione”

Il rapper ha aggiunto: “Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale”. Poi dopo essersi scusato con i suoi follower per lo sfogo ha sottolineato: “Ma credo che a tutto ci sia un limite. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovesse trattarsi del più st*o** o o ricco su questo pianeta”. Proprio di recente, il marito di Chiara Ferragni rispondendo a delle domande su Instagram, ha raccontato in che modo è cambiata la sua vita dopo l’operazione: