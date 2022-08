Gianni Morandi a Sanremo 2023: Amadeus rischia? “Ha puntato troppo in alto”

Scritto da Giulia Tolace , il Agosto 19, 2022 , in Festival di Sanremo

Maurizio Costanzo giustifica la scelta del co-conduttore: “Non credo che Amadeus corra un rischio”

Per la prima volta a distanza di mesi dal Festival di Sanremo 2023 molti dei nodi sono già stati sciolti con largo anticipo. E tra le decisioni già prese ci sono diversi co-conduttori annunciati ufficialmente. Tra questi ci sono Chiara Ferragni, che aprirà la prima serata e chiuderà l’ultima, e Gianni Morandi che invece sarà co-conduttore per tutte e cinque le serate. A tal proposito in un recente numero di Nuovo Tv, un telespettatore ha scritto alla rubrica di Maurizio Costanzo ed è apparso scettico su tale decisione.

“Il mio dubbio è che stavolta il conduttore abbia puntato troppo in alto. Non rischia di essere messo in ombra dal suo compagno d’avventura?”

scrive il telespettatore in questione. Immediata però la risposta di Costanzo: “Non credo proprio che Amadeus corra questo rischio”.

“Ognuno avrà il suo ruolo e non disturberà l’altro”, Maurizio Costanzo ne è sicuro

Se il giornalista è così tranquillo sulla conduzione insieme di Amadeus e Gianni Morandi a Sanremo 2023 è perché secondo lui nessuno dei due è intenzionato ad emergere sull’altro. D’altronde si parla di due grandi professionisti, all’apice della loro carriera, che non hanno certo bisogno di mettere nell’ombra l’altro.

“Ognuno sul palco avrà il suo ruolo e non disturberà l’altro”

dice a tal proposito Maurizio. Infine Costanzo ricorda la grande carriera di Morandi, soprattutto come cantante, oltre che attore, in grado di sfornare negli ultimi anni hit che sono diventate veri e propri tormentoni estivi.

Amadeus affiancato da un grande showman: nessun pericolo con Gianni Morandi

Per avvalorare la sua sicurezza in merito alla conduzione dei due grandi personaggi Maurizio Costanzo ha ricordato che Amadeus è già stato affiancato da una grandissima personalità senza farsi oscurare. Si tratta di Fiorello, popolare showman amato dalla maggior parte del pubblico italiano e in grado di reggere il palco senza il minimo indugio.

“Rosario sì che è un personaggio che ruba la scena agli altri. Amadeus anche nella prossima edizione saprà fare un ottimo lavoro come ha dimostrato finora”

conclude Costanzo in merito al Festival di Sanremo 2023 di cui già circolano i primi nomi dei possibili cantanti in gara.