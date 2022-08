Sanremo 2023, cantanti in gara: Amadeus e il nome che nessuno si aspetta

Amadeus fa il colpaccio! Ex super ospite entra in gara all’Ariston?

Andrà in onda dal 7 all’11 febbraio la nuova edizione del Festival di Sanremo che è pronto a regalare al pubblico di Rai1 musica e spettacolo. Confermato al timone della kermesse musicale per i prossimi due anni, Amedeo Sebastiani non si è fermato (se non per poche settimane dopo la fine della scorsa edizione del programma) e ha trovato due spalle d’eccezione per accompagnarlo sul palco dell’Ariston: Chiara Ferragni e Gianni Morandi. In questi mesi la macchina organizzativa del festival si è messa in moto e il direttore artistico ha iniziato le selezioni per arrivare alla rosa ufficiale dei partecipanti. In queste ore però a lanciare un’anticipazione è stato Alberto Dandolo sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi. Il giornalista ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale a salire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, in qualità di concorrente, sarà Tiziano Ferro. Una notizia decisamente bomba!



“Tiziano Ferro potrebbe essere concorrente della kermesse musicale”, l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo

Il noto giornalista ha infatti dichiarato sulle pagine del settimanale su citato:

“Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente”.

Una notizia che pare sia circolata negli ambienti discografici, ma che non è stata ancora ufficializzata. In questi anni l’artista è stato spesso ospite della kermesse musicale e non ha mai nascosto la sua emozione nel salire su un palco così importante. In più la partecipazione a Sanremo 2023 gli permetterebbe di lanciare il suo nuovo disco “Il mondo è nostro” che uscirà a novembre.

Festival di Sanremo anticipazioni: tutti i nomi in lizza per la prossima edizione

Intanto in queste settimane, che sono state segnate anche dalla polemica sollevata da Morgan sulla conduzione di Amadeus, stanno proseguendo le selezioni tra i big per arrivare a definire la rosa dei partecipanti, che verrà ufficializzata nelle prossime settimane. Stando all’indiscrezione lanciata di recente dal settimanale Chi ci sarebbero già quattro nomi quasi certi e sarebbero quelli di Al Bano, Annalisa, Tananai e Rocco Hunt. Si aggiungerà anche Tiziano Ferro al cast della kermesse musicale?