Francesca Chillemi colpita da un lutto. L’annuncio struggente: “Non è un addio”

Lo sfogo dell’attrice per la dolorosa perdita: “Non andrai mai via. Con me per sempre”

Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, il recente annuncio struggente fatto dall’attrice Francesca Chillemi sul suo profilo Instagram. La protagonista della fiction “Che Dio che aiuti” nelle scorse ore ha fatto sapere che un lutto ha colpito la sua famiglia. Per la precisione l’amata e celebre 37enne ha perso la sua cara nonna Ciccina, a cui ha dedicato un post:

“Questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me per sempre“.

La protagonista di Che Dio ci aiuti affranta per la morte della nonna: “Mi hai fatto sentire amata”

Lungo la tarda serata di venerdì 5 agosto 2022, l’attrice Francesca Chillemi ha fatto sapere sui social che è venuta a mancare la sua nonna Ciccina a corredo di uno scatto fotografico in cui sono ritratte insieme. L’ex Miss Italia sempre nella didascalia ha aggiunto: “Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata“. E’ stato immediato il cordoglio dei numerosi follower della 37enne, e i seguenti sono soltanto alcuni dei tanti commenti di sostegno: “I nonni rimangono nell’animo e diventano i nostri angeli custodi”, “Un abbraccio e una preghiera”, “Ti sono vicino e capisco”, “Non vanno mai via, sono una parte di noi nipoti, tra i nostri ricordi più belli. Un abbraccio”, “L’amore è per sempre”, “Ti sarà sempre accanto”. Ovviamente hanno manifestato la propria vicinanza all’attrice anche dei volti noti, come Elena Santarelli, Claudia Ruffo, Cristina Chiabotto, Alessandro Roja e tanti altri.

Francesca Chillemi aspetta il secondo figlio? Fotografata con un pancino sospetto

Intanto per quanto riguarda la carriera professionale, l’attrice sta vivendo un periodo di soddisfazioni, visto che a partire da settembre su Canale 5 finalmente andrà in onda la nuova e tanto attesa fiction “Viola come il mare” che la vede protagonista insieme al noto attore turco Can Yaman. Il magazine Grand Hotel invece di recente ha rivelato un’indiscrezione clamorosa riguardante la vita privata dell’ex Miss Italia, facendo sapere che potrebbe aspettare il suo secondo figlio dallo storico compagno Stefano Rosso con cui sta insieme dal 2015. Negli scatti pubblicati dalla rivista, in effetti l’attrice ha un pancino sospetto che ha scatenato il gossip. Per il momento l’interprete di Azzurra nella fiction Che Dio ci aiuti di Rai 1, non ha smentito le voci sulla sua presunta gravidanza.