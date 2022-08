Boom! Francesca Chillemi è incinta? Un indizio sospetto scatena il gossip

L’attrice di Che Dio ci aiuti nuovamente incinta? Spunta la clamorosa indiscrezione

La celebre attrice e Miss Italia Francesca Chillemi potrebbe regalare una notizia bomba in questa rovente estate italiana. La tanto amata interprete di Azzurra nella fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti, secondo alcuni curiosi scatti pubblicati da Grand Hotel, sarebbe nuovamente incinta. La star di Che Dio ci aiuti è stata pizzicata al mare, in quel di Fregene, con la prima figlia di cinque anni Rania e il compagno Stefano Rosso, erede di un grande impero dal valore di 4 miliardi di euro. La coppia potrebbe aver deciso di mettere al mondo una nuova creatura, anche se per il momento non ci sono delle conferme ufficiali, ma delle prove abbastanza eloquenti pubblicate sul periodico Grand Hotel. Possibile che l’attrice, nonché una delle Miss Italia più apprezzate e ricordate di sempre, nelle prossime ore possa rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte come stanno realmente le cose.

Francesca Chillemi pronta alla grande avventura sulle reti Mediaset

Non è finita qui, visto che le novità per Francesca Chillemi potrebbero essere solamente all’inizio. Mettendo un attimo da parte la notizia sulla possibile gravidanza, per l’attrice e interprete di Azzurra in Che Dio ci aiuti, che diverrà il personaggio cardine a partire dalla nuova stagione, è in arrivo il tanto atteso ruolo in Viola come il mare. Dopo anni di successo sulle reti Rai per la stupenda artista e modella siciliana è in arrivo un prestigioso personaggio da interpretare su Canale Cinque, dove reciterà al fianco della star turca Can Yaman. Anni fa l’abbiamo vista protagonista ne L’Isola di Pietro, stavolta Francesca è pronta a tornare ancora più matura e vogliosa di far sognare i telespettatori.

La modella siciliana e il privato lontano dai riflettori

La bellissima Francesca Chillemi, a differenza di tanti suoi colleghi, non ama particolarmente i riflettori, almeno per quanto concerne le questioni private. Infatti la bellissima modella e attrice originaria di Barcellona Pozzo di Gotto e il suo Stefano Rosso hanno sempre cercato di mantenere le distanze dal caos mediatico, per questo diventa ancora più complicato comprendere se la gravidanza di cui tanto si sta chiacchierando in queste ore sia reale.