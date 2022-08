Francesca Fialdini, momento di commozione: “Un collega mi ha spiazzato”

La conduttrice spiazzata da uno speciale collega: il racconto al settimanale

Mentre Francesca Fialdini prosegue le vacanze, il tempo scorre e la nuova stagione televisiva si avvicina. La conduttrice toscana sarà ancora una volta protagonista sul piccolo schermo con il suo Da noi a ruota libera, dove ogni domenica pomeriggio dopo Domenica In ospiterà grandi volti dello spettacolo italiano, pronti a raccontarsi proprio come piace a Francesca…a ruota libera. Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e canzoni a prendere la parola questa volta è stata la stessa conduttrice, che recentemente ha ricevuto dei complimenti speciali da parte di un illustre collega, ovvero Claudio Lippi.

Mi ha spiazzato, non mi capita spesso, faccio fatica a farmi conoscere per quella che sono, forse è vero che sono, e sembro, molto misurata

la reazione della conduttrice dopo che il collega l’ha descritta come «un’amica nata per far parlare gli amici».

Francesca Fialdini confessa: “I complimenti sui social? Non mi interessano”

Oltre che indiscutibilmente brava Francesca è una donna estremamente bella. Questo ovviamente è motivo di grande apprezzamento dal parte del pubblico maschile, con tantissimi uomini che spesso e volentieri si riversano sui social della Fialdini per lasciarsi andare ai complimenti più disparati: “Cosa penso di quelli che si complimentano con le mie gambe? Non mi interessa. Io vado orgogliosa del mio percorso; mi sono sempre buttata, non mi sono mai tirata indietro. Quando il direttore di Raiuno Giancarlo Leone mi scelse per “Unomattina” rimasi in silenzio” – ha svelato la conduttrice di Da noi a ruota libera parlando al settimanale TV Sorrisi e canzoni – .

Da noi a ruota libera scalda i motori: che stagione sarà secondo la padrona di casa

Nell’intervista a Sorrisi Francesca Fialdini si è poi espressa sul ritorno in tv di Da noi a ruota libera, regalando qualche curiosa anticipazione sulla nuova edizione in arrivo a settembre. “Ho già annunciato che il programma cambierà pelle, sarà un autunno complicato con il Covid, il contesto internazionale, l’impoverimento economico” – ha spiegato la conduttrice rivelando come il format avrà uno sguardo profondo anche sull’attualità oltre ai consueti spazi dedicati ai racconti e alle interviste dei protagonisti di puntata – .