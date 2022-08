Francesca Fialdini vittima di un infortunio domestico: “Incasinata”

Infortunio per la conduttrice di Da noi a ruota libera: “Esistono gli spigoli”

Francesca Fialdini è rimasta vittima di un piccolo incidente domestico. La conduttrice toscana in questi giorni è impegnata a fare il trasloco perché a breve si trasferirà nella sua nuova casa e per questo, essendo circondata da scatole e scatoloni, nelle scorse ore ha avuto un piccolo infortunio che ha documentato lei stessa su Instagram. La Fialdini si è mostrata seduta sul divano con del ghiaccio sulla gamba destra ammettendo dolorante:

“E mentre ti muovi in una casa incasinata ricorda che esistono gli spigoli!”

La storia in questione è stata resa divertente dalla conduttrice anche dalla scelta del brano di sottofondo: Maremma mia di Lisetta Luchini. Per fortuna l’infortunio di Francesca Fialdini non è stato grave ed infatti già nelle storie successive era nuovamente alle prese con il trasloco.

Francesca Fialdini pronta per il ritorno in onda con Da noi a ruota libera e Fame d’Amore

La conduttrice toscana ha già terminato le sue vacanze perché tra poche settimane tornerà in onda con i suoi programmi. Il primo a partire sarà Da noi…a ruota libera. La data d’inizio del talk di Rai1 è domenica 18 settembre a partire dalle 17.20 circa, subito dopo la Domenica In di Mara Venier. Il programma è giunto ormai alla sua quarta edizione ed in una recente intervista la conduttrice ha annunciato delle anticipazioni e novità, al centro però come sempre ci saranno le storie di gente nota o poco conosciuta che ha dato una svolta alla sua vita. In seconda serata su Rai3, invece, Fame d’Amore tornerà in onda con la quarta edizione a partire da lunedì 24 ottobre.

La conduttrice Rai alle prese con il trasloco: “Riprendiamo”

Francesca Fialdini dopo l’infortunio alla gamba ha ripreso con il trasloco continuando ad immortalare tutti i ‘reperti’ trovati: da un Topo Gigio anni ’60 ad un elenco di libri passando per il vocabolario Greco-Italiano Rocci. E proprio riferendosi a quest’ultimo ha chiesto ai suoi follower: “Alzi la mano chi ha sofferto come me navigando tra le sue pagine” Inutile dire che tutti i suoi follower che hanno frequentato il Classico hanno ricordi non proprio positivi. Di recente, invece, la conduttrice si è sfogata contro alcune dichiarazioni della Meloni.