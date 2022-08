Francesca Fialdini, duro sfogo contro Giorgia Meloni: “Sono malattie mortali”

La conduttrice di Rai1 indignata per le parole della Meloni: “Sono malattie non devianze”

Nella giornata di ieri la leader di Fratelli d’Italia è finita al centro delle polemiche per due motivi: prima per aver diffuso il video di una violenza sessuale, e poi per aver fatto un discorso molto ambiguo e pericolo sulle ‘Devianze’ da combattere con lo sport, includendo nell’elenco anche la ludopatia, l’autolesionismo, i disturbi alimentari, il bullismo, le baby gang e gli hikikomori. E Francesca Fialdini, indignata per queste parole è intervenuta sui social in difesa di tutte quelle persone che di disturbi alimentare ci soffrono.

“Bastassero libri e sport ad eliminare i disturbi alimentari…nessuno forse si ammalerebbe… Eh si, si ammalerebbe, perché vedete sono malattie. Terribili malattie! NON devianze! Malattie che rappresentano una delle principali cause di morte dei nostri giovani”

si è sfogata la Fialdini.

Francesca Fialdini ammette delusa: “Tremendo sottovalutare questi dolori”

Com’era prevedibile ed ovvio, le parole di Giorgia Meloni hanno generato sdegno e indignazione non solo per l’assurdo paragone delle devianze a dipendenze e disturbi vari come quello alimentare ma anche per la presunta soluzione, ovvero il combattere questi problemi con più sport. In molti si sono indignati per questa soluzione così superficiale da essere offensiva per chi soffre di questi problemi e per i loro familiari. E la conduttrice di Rai1, che solo pochi giorni fa ha dovuto dire addio alla giovane Giada, ragazza morta di anoressia, ha voluto esprimere tutta la sua delusione:

“Tremendo sottovalutare questi dolori. Ma è proprio dalla comunicazione che si dovrebbe iniziare, per estirpare le pessime interpretazioni intorno a questi argomenti. Evidentemente.”

