Francesca Manzini e il toccante racconto: “Sono voluta guarire, ma…”

Il commovente racconto dell’imitatrice: “Sono guarita, ma devo ancora fare tanta strada”

La simpatia travolgente di Francesca Manzini è una delle doti che l’ha spinta con maggior prepotenza nel cuore dei fan. Ma stessa forza l’hanno avuta la sua sensibilità, l’autoironia e il coraggio dell’imitatrice, che ha voluto portare nuovamente a galla la propria storia, raccontando la battaglia vinta con il peso. Intervenuta sul proprio account Instagram l’ex presentatrice di Striscia la notizia ha voluto esternare la commovente storia, che però può essere utile per dare forza a migliaia di persone che combattono con le stesse insidie affrontate dalla Manzini:

Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, ho perduto 14kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico non lo stereotipo acchiappalike

Un consiglio speciale di Francesca Manzini

Sempre nelle parole della conduttrice si trova un consiglio preziosissimo per tutti i fan e coloro che seguono abitualmente le vicende di casa Manzini. La bravissima imitatrice ha voluto ribadire quanto sia importante il rispetto di noi stessi. Il pensiero sui social: “Amatevi, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura”. Parole che vanno dritte al cuore, a maggior ragione se ad utilizzare toni seri è una persona che nella vita sa far ridere e imitare come poche altre. E’ la stessa Francesca in questo caso a meritare un ringraziamento per il coraggio e la forza mostrate.

L’imitatrice e la storia d’amore finita male

Quella con il peso non è l’unica delle lotte che Francesca Manzini si è trovata ad affrontare in una vita che poco le ha regalato e tanto le ha fatto sudare. La bella e simpatica conduttrice, ospite nelle scorse settimane a Unomattina ha raccontato i contorni di un amore finito male: “Posso dire che ho vissuto dei drammi fortissimi, sono stata uccisa moralmente da alcuni amori”. Esperienza che hanno segnato Francesca, oggi più forte e lanciata che mai nel prendersi le fortune, proprio come ha sempre fatto.