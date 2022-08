GF Vip 7, slitta la data d’inizio? Problemi legati alle elezioni politiche

Il noto reality show sarà rinviato? Ecco cosa potrebbe accadere in vista delle elezioni

A quanto pare la data d’inizio della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, potrebbe subire una variazione e slittare. A rendere nota tale probabilità ci ha pensato l’informato blog di DavideMaggio.it: “Il Grande Fratello Vip va rinviato”. In particolare al momento non è stata trovata ancora alcuna soluzione, riguardo a ciò che potrebbe accadere in vista delle elezioni politiche 2022. L’uscita dalla porta rossa di tutti i concorrenti per esercitare il proprio diritto di voto in effetti sarebbe un grosso problema, poichè la casa di Cinecittà rimarrebbe vuota.



Concorrenti stranieri nel cast per non far rimanere la casa deserta? La probabile soluzione

Non stanno mancando supposizioni sul web sulla posizione che prenderà il GF Vip 7 in vista delle elezioni politiche del 25 settembe 2022, pochi giorni dopo il ritorno del seguitissimo reality show sul piccolo schermo. Nel programma condotto da Alfonso Signorini c’è quindi un incoveniente da risolvere, per il fatto che se ai concorrenti sarà data la possibilità di votare nei comuni di residenza non potranno rientrare subito nella casa più spiata dagli italiani, per fare cinque giorni di quarantena. Al momento non c’è alcuna soluzione per rimediare, oltre a quella svelata dal blog di DavideMaggio.it, cioè di inserire nel cast tre, quattro volti stranieri che quindi non votano in Italia. Per evitare di far rimanere deserta la casa di Cinecittà si potrebbe decidere quindi di rinviare l’inizio del programma al termine delle elezioni, quindi qualora fosse così la prima puntata non andrebbe più in onda il 19 settembre.

Una ex tronista si candida per partecipare al GF Vip: “Sarei adatta per quel contesto”

Intanto nel simpatico video promo per lanciare la settima edizione del reality show che dovrebbe concludersi a maggio, ancora una volta c’è un sosia celebre, dopo Lady Gaga, Ronaldo e Johnny Depp, ovvero quello dell’immancabile Regina Elisabetta. Nelle scorse ore invece Giulia Cavaglià in un’intervista concessa a thepipolgossip, si è candidata per partecipare al programma: “Sarei adatta per quel contesto”. L’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, però non ha nascosto la sua delusione per non aver preso parte al reality lo scorso anno: “Ammetto che ci sono rimasta molto male per non essere entrata. Ero quasi davanti alla porta rossa, avevo affrontato i giorni di quarantena, mi ero preparata su tutto. Magari un giorno ci riuscirò. Lo spero”.