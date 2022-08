GF Vip 7, slitta la data di partenza per le elezioni? Presa la decisione

La prima puntata del reality andrà in onda nella data fissata: nessun slittamento per le elezioni

In questi giorni è sorto un problema con cui ha fatto i conti il reality show condotto da Alfonso Signorini, per il fatto che la casa di Cinecittà sarebbe rimasta vuota durante le elezioni politiche. Dopo l’indiscrezione del probabile slittamento della data di partenza del programma di Canale 5, i vertici hanno preso una decisione. Il sito Fanpage.it ha fatto sapere che fonti vocine alla produzione del GF Vip 7, hanno spiegato che la prima puntata andrà in onda come previsto il 19 settembre 2022.



GF Vip 7: la casa di Cinecittà rimarrà deserta quando i concorrenti andranno a votare?

In questi giorni parecchi spettatori del reality che vede alla conduzione Alfonso Signorini si sono chiesti se il primo appuntamento non verrà più trasmesso nella data fissata, a causa delle elezioni politiche. Nello specifico i concorrenti dopo aver avuto la possibilità di votare dovranno rispettare il periodo di quarantena, per evitare un focolaio Covid nella casa di Cinecittà: delle fonti vicine alla produzione hanno svelato in anteprima a Fanpage.it in che modo verrà risolto questo nodo. La trasmissione non slitterà, dato che sarà concesso ai gieffini di esprimere il proprio voto abbandonando la casa più spiata dagli italiani in maniera temporanea, per poi rientrare in gioco dopo alcuni giorni di isolamento. Non ci sarà però nessun obbligo di voto, poichè chi non vorrà potrà rimanere nella casa. C’è però sempre la probabilità che l’intero cast scelga di uscire dalla famosa porta rossa, e quindi di vedere la casa deserta per alcuni giorni.

L’indizio su una gieffina del noto programma: “L’amore vissuto solo in teoria non fa per lei”

Intanto nella giornata di oggi il profilo social ufficiale del reality ha lanciato un nuovo indizio, dato che nel video in questione in cui si vede chiaramente che si tratta di una donna, è stata inserita questa frase: “L’amore si dimostra, non si promette”. Le parole scritte nella didascalia per aiutare i fan a capire di chi potrebbe trattarsi, invece sono le testuali:

“L’amore vissuto solo in teoria? Non fa per lei, e non vede l’ora di dimostrarlo”.

La pagina Instagram adoroivipponi alla stessa maniera di altre fanpage dedicate al reality, ha ipotizzato che il post si riferisca a Carolina Marconi: “Sembra praticamente certo che la vip dell’indizio sia la showgirl”. Intanto stando a dei rumors oltre a quella di Giovanni Ciacci, sembra essere certa anche la partecipazione di Patrizia Groppelli, Charlie Gnocchi e per finire si è aggiunto il nome di Edoardo Donnamaria, noto al pubblico per essere un volto di Forum.