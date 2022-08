GF Vip, Alfonso Signorini vuole un’opinionista di Barbara d’Urso nel cast?

Sarah Altobello concorrente della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini? L’indiscrezione

Ormai mancano davvero pochissime settimane al tanto atteso ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5. E ovviamente le indiscrezioni sul cast del reality si sprecano sulla carta stampata ed online. Proprio a tal proposito il portale igossip.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che anche la popolare opinionista di Barbara d’Urso pare sia in lizza per fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani:

“Sarah Altobello è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. Noi di igossip.it vi sveliamo in esclusiva questo scoop. Finora il suo nome non era stato svelato da nessun blog o giornale…”

Per chi non lo sapesse quest’ultima è diventata molto popolare per essere la sosia della moglie di Donald Trump, Melania.

Grande Fratello Vip, l’opinionista di Barbara d’Urso nel cast? L’ultimo retroscena

Il portale igossip.it, dopo aver rivelato che Sarah Altobello pare essere ad un passo dall’entrare nel cast del reality show vip di Alfonso Signorini, ha anche colto la palla al balzo per svelare un nuovo retroscena. Di cosa si tratta? In pratica il sito di gossip è venuto a conoscenza che la popolare soubrette avrebbe fatto un provino brillante, tanto da riuscire a convincere tutti gli autori a darle questa possibilità. Si ricorda che per lei questo non sarebbe neppure il primo reality show a cui potrebbe partecipare. Difatti quest’ultima anni fa ha già preso parte a L’Isola dei Famosi ben figurando. Come se la caverà nel reality di Signorini, nel cui cast ci sarà Giovanni Ciacci?

Alfonso Signorini e il suo reality show: tutte le ultime indiscrezioni sul cast

Ovviamente il nome di Sarah Altobello non è stato l’unico ad essere stato accostato al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Difatti pare che abbiano davvero ottime possibilità di varcare la famosa porta rossa anche Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. Sembra invece essere definitivamente sfumata la possibilità di vedere nella casa più spiata dagli italiani la cantante e conduttrice Chadia Rodriguez, che avrebbe cambiato idea all’ultimo minuto. Niente da fare neppure per Fariba Tehrani.