GF Vip prossima edizione: Giovanni Ciacci escluso? Interviene la LILA

Grande Fratello Vip, il popolare stylist rischia l’esclusione? E’ stata lanciata una petizione

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi Giovanni Ciacci ha rivelato che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Sempre in questa circostanza il popolare stylist ha anche confessato di essere sieropositivo da diversi anni, cogliendo la palla al balzo per annunciare di voler parlare di questo tema nel programma per sensibilizzare il pubblico a casa. Purtroppo si segnala che alcune persone stanno facendo di tutto per cercare di escluderlo dal programma proprio per via di questa faccenda, come riportato dalla fanpage instagram thepipol_tv. Difatti alcuni hanno addirittura lanciato una petizione. Potrebbe rischiare seriamente di essere estromesso dal programma?

Giovanni Ciacci al centro delle polemiche dopo la sua rivelazione: interviene la LILA

Dopo tante chiacchiere ecco che anche la LILA (lega italiana per la Lotta contro l’AIDS), come ha riportato la fanpage instagram thepipol_tv, ha deciso di intervenire su tutta questa faccenda prendendo le parti del popolare stylist, sul quale è stato svelato un retroscena:

“Condanniamo fermamente gli attacchi che Giovanni Ciacci sta ricevendo via social e invitiamo i gestori a intervenire…”

Successivamente la lega italiana contro l’AIDS ha voluto fare un grosso in bocca al lupo allo stylist, asserendo con fermezza che la sua presenza al Grande Fratello Vip sarà decisamente importante per sensibilizzare il pubblico a casa su determinate dinamiche ritenute tabù: “Apprezziamo che abbia voluto mettere la sua popolarità a disposizione della lotta allo stigma…” La LILA ha anche voluto ringraziare Alfonso Signorini per l’ottima scelta fatta.

Orietta Berti ed i suoi abiti persi dallo stylist: arriva la clamorosa svolta

In una recente intervista la popolare opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di conoscere molto bene Giovanni Ciacci, il quale le ha però fatto un danno:

“Non ho un bel ricordo…Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno…”

Ma le cose pare siano andate differentemente. A portare a galla la verità è stata la fanpage instagram thepipol_tv. Cos’è successo realmente? A quanto pare lo stylist non ha perso i vestiti, ma è stato vittima di un furto nella notte: “Oltre agli abiti di Orietta, furono sottratti anche quelli di Anna Marchesini…”