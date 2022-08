Gigi D’Alessio, complicità tra la compagna Denise e sua figlia Ilaria: foto

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 9, 2022 , in Gossip

Denise Esposito ed Ilaria D’Alessio insieme in vacanza: foto tra la compagna e la figlia del cantante

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e la sua terza compagna, Denise, coronato dall’arrivo del piccolo Francesco. In molti però si sono sempre chiesti come fossero i rapporti tra i figli più grandi del cantante, nati del matrimonio con Carmela Barbato e la nuova compagna del padre. Alcuni siti e giornali addirittura hanno ipotizzato che ci fossero dei malumori e dei dissidi ed invece a smentire questi rumors ci hanno pensato i diretti interessati postando foto sui rispettivi social in cui appaiono tutti insieme appassionatamente. Nel dettaglio la coppia si sta godendo le vacanze e Mikonos e con loro c’è anche la figlia del cantante, Ilaria D’Alessio quasi coetanea della Esposito.

Gigi D’Alessio e le foto con la compagna e la figlia: vacanze insieme per la famiglia allargata

Nel dettaglio nelle scorse ore Denise Esposito ha postato sul suo profilo social una foto in cui baciava appassionatamente il suo compagno, dallo scatto, visibile alla fine del paragrafo, traspare quindi tutta la complicità e la sintonia della coppia. E nelle stesse ore la figlia del cantautore partenopeo, Ilaria, anche questa visibile alla fine del paragrafo ha postato una foto con il padre nello stesso posto con questo commento: “La mia scappatella estiva” Ed inoltre entrambe le ragazze in alcune stories appaiono ballare insieme e divertirsi in discoteca. Dunque voci e rumors smentiti a giudicare da questi scatti e dalla storie pare proprio che i rapporti tra la nuova compagna e la figlia del cantante sono ottimi.



Il cantante alle prese con i suoi cinque figli: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco

Gigi D’Alessio nei mesi scorsi è diventato padre per la quinta volta del piccolo Francesco, nato dalla relazione con Denise Esposito di ben 25 anni più giovane di lei. La ragazza, trentenne ha la stessa età dell’unica figlia del cantante, Ilaria. Gli altri figli sono i due più grandi Claudio e Luca, anch’egli cantante come il padre e noto con lo pseudonimo di LDA che di recente ha condiviso un toccante ricordo, e Andrea, di 11 anni, nato dalla relazione con Anna Tatangelo.