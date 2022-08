LDA e il toccante racconto su Gigi D’Alessio: “Aveva un nodo alla gola”

Il figlio di Gigi D’Alessio e quel momento indimenticabile col padre: “Non ce la facevo a cantare”

Ha rilasciato una lunga e intensa intervista sul quotidiano Il Tempo, LDA, raccontando tanto di sé e toccando diversi argomenti. Tra i temi trattati il giovane cantautore non ha potuto fare a meno di parlare anche del suo adorato papà. Con quest’ultimo ha condiviso inoltre un’esperienza incredibile, recentemente, al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli in cui è stato ospite, duettando insieme, e trasmesso in diretta su Rai1. “Lui ha preso il cellulare e io non ce la facevo a cantare” ricorda emozionato il cantautore. Quest’ultimo ricorda inoltre che il papà non ha pianto per un pelo e lui si è emozionato doppiamente nel vedere Gigi così.

“L’ho visto con un nodo alla gola mentre mi riprendeva in video”

aggiunge il giovane cantante.

LDA rivela cos’ha preso dai suoi genitori: “Papà mi guida verso lo studio e il sacrificio”

Nonostante sia stato eliminato prima della finale l’ex allievo di Amici è uno dei volti dell’ultima edizione che sta avendo più successo. Tante tappe in giro per l’Italia, richiesto ovunque e adesso anche il lancio del suo nuovo singolo “Lo que mas nos duele”, versione bachata del suo grande successo “Quello che fa male”. Eppure il giovane cantautore non si è montato la testa e giorno per giorno sta lavorando a testa bassa per migliorare sempre di più. Valori che gli hanno trasmesso il papà Gigi D’Alessio, su cui racconta un aneddoto, e mamma Carmela.

“Di papà ho preso la razionalità e di mamma la semplicità. Gigi anche oggi mi guida verso lo studio e il sacrificio”

commenta il cantante.

L’etichetta del cognome non è più un problema per LDA: “Ad oggi non è più un peso”

Sono lontani i tempi in cui ad Amici il giovane cantautore temeva di essere segnato a vita come il figlio di Gigi D’Alessio. LDA ne soffriva giorno per giorno ma adesso le cose sono decisamente cambiate. Il percorso nel talent di Canale5 gli ha permesso di dimostrare il suo talento al di là del cognome che porta. E così, grazie alla sua musica, il cantautore è riuscito a farsi apprezzare semplicemente per quello che sa fare.

“Ad oggi non è più un peso. Prima lo era, oggi non più”

conclude.