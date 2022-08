Gigi Proietti, grande commozione su Rai1: al via Cavalli di battaglia

Da questa sera su Rai1 le repliche di Cavalli di battaglia, lo show condotto dall’attore

Una serata molto toccante attende i telespettatori del primo canale della Rai oggi, venerdì 12 agosto 2022: tornerà infatti in onda lo show con protagonista Gigi Proietti che il pubblico ha potuto seguire per la prima volta nel mese di gennaio del 2017, quindi cinque anni e mezzo fa. Sono state quattro le puntate del programma andate in onda all’epoca, e oggi Rai1 trasmetterà la prima di esse esattamente a partire dalle 21.25, dopo un nuovo appuntamento di Techetecheté. Sarà quindi una grande emozione per i telespettatori rivedere sul palco l’attore scomparso qualche anno fa, protagonista negli anni di tante fiction di grandissimo successo come Il maresciallo Rocca, Una pallottola nel cuore e molte altre.

Gli ospiti dello show condotto da Gigi Progetti su Rai1 nella stagione tv 2016/2017

Accompagnato da un’orchestra e da un corpo di ballo, l’attore romano ha condotto Cavalli di battaglia dal palco del Teatro Verdi di Montecatini, lo stesso dal quale qualche mese fa Carlo Conti è andato in onda con The Band. Trattasi della trasposizione televisiva dello spettacolo teatrale chiamato proprio Cavalli di battaglia, che racchiude il meglio del suo repertorio. Tra gli ospiti, come ricorda il settimanale DiPiùTV: Claudia Gerini, Alessandro Siani, Claudio Baglioni, Teo Teocoli, Serena Dandini, Corrado Guzzanti, Rodolgo Laganà e Francesco Cicchella. Tutti i personaggi in questione nelle sere di gennaio del 2017 si sono esibiti nello show di Gigi D’Alessio, come il titolo fa ben capire, con il loro cavalli di battaglia.

Quando e come è scomparso Gigi Proietti, nato e morto il 2 novembre…

Si è spento il 2 novembre 2020 l’attore, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. La morte è avvenuta a causa di un arresto cardiaco. Al momento della scomparsa si trovava ricoverato presso la clinica romana Villa Margherita, struttura presso la quale era in cura da oltre due settimane per via dell’aggravamento delle sue condizioni di salute: lottava infatti da tempo contro la cardiopatia. Virginia Raggi, all’epoca sindaco di Roma, ha proclamato il lutto cittadino per il 5 novembre, giorno dei suoi funerali, trasmessi in diretta su Rai1.