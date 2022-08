Morto l’attore napoletano Gino Cogliandro: è stato un comico dei Trettré

Gino Cogliandro è morto: biografia e decesso

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa dell’attore e comico napoletano che aveva soltanto 72 anni. Famoso soprattutto per il trio comico dei Trettrè l’attore avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 10 ottobre. Il suo vero nome era Luigi Cogliandro ed era nato a Napoli nel 1949. A dare la notizia della sua scomparsa è stato Gianni Simioli, conduttore radiofonico, scrivendo sui suoi social le seguenti parole:

“Quanto mi e ci dispiace? Tanto, tantissimo. Ripeto: a me me pare na str**zata. E ascolto, a volume altissimo, Beach on the Beach. Abbraccio la famiglia, che gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko”.

Adesso a piangere il cabarettista, oltre alla famiglia e agli amici più cari, c’è certamente Napoli che lui amava molto e che a sua volta amava l’attore.

Carriera con il trio Trettré: tutti i programmi televisivi

La vera e grande popolarità televisiva Gino Cogliandro la raggiunse con il trio comico Trettrè, attivo in tv negli anni Ottanta e Novanta. Il trio, in particolare, si era fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Drive In, varietà comico di Antonio Ricci andato in onda dal 1983 al 1988. Il trio, inoltre, partecipò ai programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, insieme a Paolo Villaggio. Altri programmi nei quali partecipò il trio sono: Cabaret per una notte, Trisitors, Raimondo e le altre, Il TG delle vacanze, Buona Domenica, Il gioco delle coppie beach, Caro bebè, Retromarsh.

Filmografia e progetti dopo il trio Trettré

Diversi sono i programmi televisivi ai quali Gino ha preso parte, come: Il barattolo, Il ponte sulla Manica, Lo scatolone. Terminata invece l’avventura con il trio Gino Cogliandro ha recitato in diversi film, come: Italian Fast Food, Fantozzi 2000 – La clonazione, Impepata di cozze – Sposarsi al sud è tutta un’altra storia, Made in China napoletano, Un figlio a tutti i costi, Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. L’attore è poi stato un inviato di Forum dal 1997 al 2005. Mentre nella stagione 2007/2008 è stato una presenza fissa del cast di Buona Domenica. Infine è stato anche commediografo ed ha realizzato i seguenti spettacoli: Otello ma non troppo, A volte se ne vanno, Cavoli all’ananas.