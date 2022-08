Giovanni Ciacci sieropositivo al GF Vip, D’Eusanio tuona: “Pur di fare ascolti…”

Poco più di una settimana fa è stato annunciato il primo concorrente ufficiale del reality show: Giovanni Ciacci, il quale sul settimanale Chi ha anche rivelato di essere sieropositivo. Proprio su tutta questa faccenda il magazine Nuovo ha voluto chiedere un’opinione a diversi vip. E tra questi c’è anche chi ha puntato il dito contro Alfonso Signorini ed il suo staff. Difatti la D’Eusanio ha rivelato di essere sicura che prendere un concorrente con l’hiv sia stata solo una mossa per cercare di fare ascolti:

Ha ragione a pensarla in questo modo?

Il magazine Nuovo ha poi chiesto alla conduttrice una sua opinione sull’approdo al GF Vip del popolare stylist, che per la prima volta ha parlato del suo problema di salute. E la donna, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha dichiarato di credere che Ciacci abbia assolutamente fatto bene a dire pubblicamente di avere l’hiv, aggiungendo di essere certa che riuscirà a far capire ai numerosi telespettatori che si può vivere tranquillamente anche con questa malattia cronica:

“Fa servizio pubblico nel mostrare a tutti noi di non aver paura…Ha fatto bene a parlarne prima che qualcuno lo possa strumentalizzare…”

D’altronde la conduttrice, la quale ha fatto una confessione su suo nipote, ha fatto presente che in un genere di programma come quello condotto da Alfonso Signorini le cose vengono sempre fuori.

Su Giovanni Ciacci che prima di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere positivo all’hiv ha detto la sua anche l’opinionista Caterina Collovati. Cosa ha dichiarato? Al magazine Nuovo non ha nascosto di avere più di qualche perplessità nei confronti dell’uomo, che per consentirgli di partecipare al reality show Signorini è stato costretto a modificare il regolamento:

“Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in Tv, visto che era in parte sparito…”