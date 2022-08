Rita Dalla Chiesa e la confessione sul nipote: “Affrontato un dolore enorme”

La giornalista parla a cuore aperto del rapporto con il nipote: “Ha affrontato un grande dolore”

Rita Dalla Chiesa a cuore aperto. La conduttrice e apprezzata giornalista ha concesso una bella intervista alla rivista Famiglia Cristiana, dove ha parlato di uno dei suoi pezzi di cuore: il nipote Lorenzo Santoro. I due sono legati da un rapporto veramente speciale e lo si comprende bene tra le righe del giornale, in ogni passaggio e frase in cui Rita non ha fatto altro che sbandierare il proprio amore. Lorenzo è giovanissimo, ma ha purtroppo già dovuto fare i conti con un grande dolore nella vita, come svelato dalla stessa conduttrice:

“Lorenzo ha dovuto già affrontare un dolore enorme, la scomparsa del papà Massimo. Capivo che niente sarebbe stato come prima e ho dovuto fare un grosso lavoro anche su di me. Non volevo creargli una bolla in cui si sentisse soffocato, ma lasciargli aperto un corridoio per il futuro

Rita Dalla Chiesa e il rapporto con Lorenzo: “Entrare a contatto con il mio lavoro gli ha aperto gli orizzonti”

Il rapporto speciale che unisce la giornalista al giovanissimo nipote Lorenzo si è rivelata estremamente importante per la sua crescita. Un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio il mestiere di Rita Dalla Chiesa, che intervistata dal settimanale Famiglia Cristiana ha spiegato quanto far conoscere la sua professione a Lorenzo sia stato importante: “Entrare a contatto con il mio lavoro gli ha aperto gli orizzonti. Io mi sono sempre occupata di temi sociali, lo abituo ad essere responsabile” – ha spiegato la giornalista al settimanale – .

La conduttrice entra a far parte del noto reality?

Nelle scorse settimane si è molto chiacchierato della clamorosa ipotesi per il futuro di Rita Dalla Chiesa, che molti hanno avvicinato a una possibile partecipazione al GF Vip di Alfonso Signorini. A tal proposito la giornalista si è espressa, anche in questo caso rimarcando quanto sia importante il rapporto che la lega al nipotino Lorenzo: “Potrei accettare – ha confessato la conduttrice – , ma non vorrei stare lontana da mia figlia e da mio nipote. E poi ho il mio amato cane”. Ipotesi che dunque sembra essere piuttosto remota a questo punto.