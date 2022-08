Giovanni Ciacci e la modifica al regolamento del GF Vip: parla Alfonso Signorini

Alfonso Signorini svela un retroscena sul primo concorrente ufficiale: “Lo volevo già l’anno scorso”

Ormai è ufficiale, il primo concorrente del GF Vip 7 è Giovanni Ciacci, volto di tante trasmissioni televisive. A salire a livello mediatico però è stata la notizia di Giovanni che ha rivelato di essere sieropositivo. Intervistato nelle ultime ore dal quotidiano Libero il conduttore della Casa più spiata d’Italia sull’argomento spiega:

“Ciacci lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv e per il vecchio regolamento di tutti i reality se sei sieropositivo non puoi partecipare”.

Cos’è cambiato dunque quest’anno? Ebbene Alfonso si è imposto a Mediaset spiegando che considerare questo argomento come un tabù poteva andar bene, forse, negli anni ’80 quando di questa malattia si moriva. Ma oggi ci sono delle cure che, soprattutto negli ultimi dieci anni, permettono a chi è malato di condurre una vita normale.

Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7, cosa succederà? Il conduttore: “Sfrutto i mezzi per l’impegno civile”

Non è la prima volta che Alfonso Signorini spinga per trasformare il reality in qualcosa di più serio rispetto alle vecchie edizioni. Meno trash e più sostanza è il modo di lavorare che da anni adotta Alfonso. Lo ha fatto anche l’anno scorso con Manuel Bortuzzo, il nuotatore costretto su una sedia a rotelle dopo un agguato. E lo farà quest’anno con Giovanni Ciacci che ha ricevuto una pugnalata da una collega. Ma sarà la scelta giusta? “Mi rendo conto che possa stonare” ammette Signorini. Lui stesso sa che in un programma di gossip e risate è difficile toccare temi seri ma allo stesso tempo lo ritiene doveroso davanti ad un pubblico così ampio.

“Mi danno i mezzi per l’impegno civile e li sfrutto”

conclude il conduttore.

Alfonso Signorini svela la reazione di Mediaset alla sua proposta: “Ha capito”

Nel corso dell’intervista il conduttore non giudica l’atteggiamento del passato che silenziava un po’ l’argomento Hiv. Oggi però secondo lui i tempi sono maturi per un cambiamento. Il messaggio da trasmettere ai giovani però non è quello che siccome ci sono le cure allora si può andare a letto con chiunque senza proteggersi. Ammalarsi non fa bene perché le cure sono molto pesanti. E sulla reazione di Mediaset alla richiesta di Alfonso di avere Giovanni Ciacci al GF Vip il conduttore svela: