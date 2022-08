Giulia Pauselli ha partorito il primo figlio: è nato Romeo Maria Sacchetta

Marcello Sacchetta annuncia la nascita del suo bambino: “L’emozione è indescrivibile”

Giulia Pauselli una ballerina professionista del talent show condotto da Maria De Filippi, nella giornata di oggi martedì 30 agosto 2022 ha dato alla luce il suo primo figlio. A dare l’annuncio sui social è stato il compagno Marcello Sacchetta con cui fa coppia fissa da nove anni, tramite un post condiviso nel suo profilo Instagram:

“Oggi ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova mamma e un nuovo papà. L’emozione è indescrivibile“.

I ballerini del noto talent show sono diventati genitori: il dolce post sui social

Quella di oggi è una data da non dimenticare per Giulia Pauselli e il suo compagno. La ballerina professionista di Amici che nei mesi scorsi ha scritto un commovente messaggio, finalmente ha messo al mondo il figlio, e ad annunciare la nascita ci ha pensato la sua dolce metà pubblicando la fotografia della manina del neonato, mentre nella didascalia ha inserito questa frase tratta dal romanzo di Romeo e Giulietta di William Shakespeare:

“D’ora in avanti tu chiamami amore ed io sarò per te non più Romeo, perchè m’avrai così ribattezzato”.

Nel dolce post in questione ovviamente non sfuggono i tanti commenti dei fan, ma soprattutto quelli dei protagonisti e ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi. La ballerina professionista Elena D’Amario ad esempio ha scritto: “Siii welcome Romeo Maria! Ti vogliamo bene”.

Giulia Pauselli non trattiene l’emozione prima del parto: “Arriva il regalo più bello”

Nei giorni scorsi la ballerina della scuola che sforna talenti ha fatto gli auguri di compleanno al suo compagno, non nascondendo la sua emozione: “Non serve aggiungere altro, tra poco arriva il regalo più bello“. Sempre di recente ha mostrato l’ecografia del pancione di nove mesi, e quindi la sagoma del suo primo figlio pronto a nascere: “Ti aspettiamo”. Inoltre ha fatto sapere in che modo ha reagito ai normali cambiamenti del suo corpo con la gravidanza: “E’ tutto nella norma. La cosa che mi ha fatto vivere bene questa condizione è stata la mia ostetrica che mi ha detto tutta quest’acqua è il latte buono della mamma”. Riguardo all’alimentazione invece ha ammesso: “Sto cercando di mangiare bene, però devo stare attenta con zuccheri e carboidrati”.