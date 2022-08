Grand Hotel 3, anticipazioni prossima puntata: Diego pronto a uccidere

Anticipazioni penultima puntata: Diego scatena la sua vendetta contro Alicia

Nuovo appuntamento con Grand Hotel 3 – Intrighi e passioni, la serie tv spagnola si avvicina al finale di stagione che sarà ricco di colpi di scena. Giovedì 25 e venerdì 26 andranno in onda gli ultimi due episodi della fiction di Canale5 che ha tenuti incollati i telespettatori per tutta la seconda parte dell’estate. Prima di scoprire cosa succederà nella sesta puntata che trasmetterà gli episodi intitolati “La salute dei defunti” e “Rivincita”, ecco cosa è accaduto questa sera ai protagonisti della fortunata produzione spagnola. Il matrimonio tra Diego e Alicia ha subito un nuovo scossone, il rapporto tra i due è diventato sempre più teso e pericoloso. Oltre all’inferno vissuto in casa con il marito, che nella nuova puntata di giovedì prossimo attuerà la sua terribile vendetta, la ragazza ha continuato ad essere intenzionata a denunciare la madre per l’omicidio della Velledur. Intanto Angela è entrata in possesso delle prove per incriminare Donna Teresa e si è detta pronta ad usarle.



Grand Hotel 3 – Intrighi e passioni, anticipazioni 25 agosto: Andres fa una scoperta sconvolgente

Julio, Alicia e Maite hanno fatto di tutto per evitare la condanna d Andres ma i loro tentativi sono stati vani e la morte per il ragazzo si avvicina. La situazione per Julio si farà sempre più pesante, sarà in crisi per via delle sorti dell’amico e di quello che sta subendo l’amata, che ha preso una difficile decisione. Intanto Laura, sempre più determinata ad avere un figlio da Javier, dovrà vedersela con Andres nella nuova puntata della serie. L’uomo si metterà alla ricerca di prove che dimostrino la pazzia della ragazza e, nella sua camera troverà una boccetta di sali di litio.

Puntata giovedì prossimo (25 agosto): un personaggio perde la testa e compie un gesto choc

Le anticipazioni della prossima puntata di Grand Hotel 3 svelano che Diego terrà prigioniera la moglie. Il suo scopo sarà quello di spingere il suo amante a uscire allo scoperto e fare di tutto per liberarla. A quel punto si scatenerà la sua vendetta e ucciderà il rivale. Riuscirà nel suo intento nella penultima puntata della serie tv di Canale5? L’appuntamento perciò con gli intrighi e i colpi di scena della fiction è per giovedì prossimo a partire dalla 21.20 su Canale5.