Uomini e Donne, Ida Platano fa preoccupare i fan: “Non sto tanto bene”

Ida Platano scomparsa da instagram: cos’è successo alla dama del dating show?

La dama bresciana di Uomini e Donne è sempre stata molto attiva su instagram. Difatti non c’è giorno in cui quest’ultima non condivida foto e video della sua vita o fa promozioni a determinati prodotti. Tuttavia in questi ultimi giorni è totalmente scomparsa facendo preoccupare tantissimo i fan, i quali si sono chiesti cosa sia successo. E dopo tante chiacchiere ed illazioni, ecco che la protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rotto il silenzio in queste ultime ore, asserendo che purtroppo non sta molto bene.

Uomini e Donne, la dama viene allo scoperto: “Non sto tanto bene”

“Ciao belli miei…Volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene…”

Con queste parole Ida Platano, la quale pochi giorni fa si è sfogata duramente, ha rivelato ai suoi follower il motivo per cui non è riuscita ad essere tanto presente su instagram. La dama del dating show di Maria De Filippi ha anche pubblicato una foto del suo polso con la classica targhetta che viene messa a tutti i pazienti ricoverati in ospedale. Cosa ha l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri? Non è dato saperlo, visto che non l’ha voluto dire (almeno per ora). Non resta a questo punto che farle i più sinceri auguri di pronta guarigione.

La dama non ha dubbi e confessa ai suoi follower: “Passerà molto presto”

Ida Platano ha poi concluso questo suo post pubblicato nelle sue storie su instagram asserendo senza indugio alcuno di essere certa che passerà anche questo problema: “Passerà…” Successivamente la dama di Uomini e Donne ha anche colto la palla al balzo per promettere ai suoi tanti fan che tornerà presto su instagram più forte che mai: “Vi assicuro che tornerò molto presto…Un abbraccio a voi…” Ovviamente tutti i suoi tantissimi fan si sono immediatamente riversati sul suo profilo personale del social fotografico per farle i più sinceri auguri di pronta guarigione. Nei prossimi giorni rivelerà il motivo per cui in questi giorni non sta tanto bene?