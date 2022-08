Ida Platano sbotta dopo le critiche: “Basta! Contestate anche cosa mangio”

La storica dama perde la pazienza a causa degli hater: “Non c’è scritto da nessuna parte!”

I leoni da tastiera continuano ad avercela con Ida Platano, una chiacchierata protagonista del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi. Anche oggi la storica dama si è trovata a leggere dei messaggi per niente piacevoli, visto che ha perso la pazienza dopo che uno dei tanti utenti della rete le ha chiesto: “Ma da te non fa caldo? Sto ragazzino che con 35 gradi la sera mangia gli gnocchi, la lasagna, ma ti sembra normale?”. La replica non si è fatta attendere:

“Buongiorno belli miei sti c***i, mah, io dico mi dovete pure contestare cosa mangiamo? Ma basta! E’ vero che una in estate preferisce mangiare piatti freddi, ma non c’è scritto da nessuna parte che non posso mangiare gnocchi, una bella zuppa, “.

L’avvertimento della protagonista del trono over: “Quando mi toccate mio figlio mi arrabbio”

Ida Platano una dama di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha mostrato ai suoi fan lo screenshot di una critica ricevuta in privato, per ciò che lei cucina a suo figlio. La protagonista del trono over dopo aver detto basta ha aggiunto: “Stasera cucinerò fagiolata bella calda, bollente, belli miei, mi viene troppo da ridere”. A questo punto ha fatto vedere l’ennesimo commento offensivo: “Volgare non dai un bello esempio, ultimamente sei sempre arrabbiata, cancellati se non reggi i social”. La sua replica è stata: “Si voglio essere volgare, e non sono arrabbiata, ovviamente quando mi toccate mio figlio mi arrabbio si, vi potete permettere di dire la qualsiasi cosa e io mi dovrei stare zitta, ma sti c***i si”. Dopo aver ribadito di farsi una bellissima risata ha aggiunto: “Per quanto sia assurdo contestarmi ciò che mangiamo, mangiamo pesante perchè ci piace!”. Queste sue parole hanno scatenato la reazione di un altro utente della rete che le ha detto: “Ti sbagli! Tutti i medici dicono di mangiare leggero perchè con questo caldo è pericoloso mangiare pesante, informati. C’è poco da ridere! Informati soprattutto per il bambino, dico davvero senza polemica”.

Anticipazioni sulla prossima edizione del noto dating show: nuovo ruolo per l’ex di Riccardo Guarnieri?

Nei giorni scorsi la dama del trono over è stata su tutte le furie, e a differenza di oggi non l’ha presa per niente con il sorriso: “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio! Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio”. Di recente invece il portale Mondotv24 ha svelato un’indiscrezione clamorosa sul nuovo ruolo che la parrucchiera bresciana dovrebbe avere nella prossima edizione di Uomini e Donne: “Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”.