Il paradiso delle signore: di chi si innamora Vittorio? Svelata tutta la verità

Anticipazioni soap di Rai1, Vittorio dimentica Marta e Beatrice: in arrivo un nuovo amore

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 svelano che Vittorio Conti avrà un nuovo amore. Il direttore del grande magazzino milanese che ha il volto di Alessandro Tersigni è presente sin dalla prima stagione in prima serata e durante il corso di queste stagioni ha subìto molti cambiamenti ed ha anche attraversato delle dolorose pene d’amore, prima l’addio della moglie Marta (Gloria Radulescu) che è partita per l’America e poi quello di Beatrice (Caterina Bertone) che nella scorsa stagione ha preferito Dante (Luca Bastianello) a lui. Adesso però l’attore in numerose interviste si è lasciato sfuggire quale sarà il destino del suo personaggio. Nelle puntate in onda a settembre Vittorio troverà un nuovo amore e Tersigni ha rivelato di chi si tratta.

Il paradiso delle signore 7, nasce l’amore tra Vittorio e Matilde? Tutti gli indizi

Alessandro Tersigni in alcune recenti interviste ha anticipato che Vittorio vivrà una nuova storia d’amore ma chi sarà la fortunata? Tutti gli indizi forniti conducono alla new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. L’attore infatti ha rivelato che c’è l’amore nell’aria grazie ad una nuova entrata molto speciale e le new entry della prossima stagione sono solo tre l’imprenditrice e le due giovani Veneri Elvira e Clara. Tuttavia quest’ultime sono da escludere perché a sua volta Vanessa Gravina, la celebre Adelaide, ha anticipato che il suo rapporto con il nuovo socio non sarà tutto rose e fiori e che una sua alleata, appunto Matilde, potrebbe instaurare una particolare amicizia con Conti. Insomma gli indizi parlano chiaro ed adesso come ha rivelato l’attore romano:

“L’amore è nell’aria poi bisogna vedere se va via o rimane.”

Alessandro Tersigni anticipa: “Vittorio avrà tanto da raccontare nella nuova stagione”

Questioni amorose a parte, l’attore ha fornito altre anticipazioni su Il paradiso delle signore 7 e su cosa succederà al suo personaggio. Ha anticipato che ci sarà un cambiamento nel suo modo di porsi e che avrà ancora molto da raccontare ed inoltre sarà interessante capire anche come si svilupperà il rapporto con Adelaide, sua nuova socia al Paradiso, che farà di tutto per riconquistare Umberto. Insomma, non resta che attendere lunedì 12 settembre per vedere le puntate della nuova stagione.