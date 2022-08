Il paradiso delle signore spoiler, colpo di scena per Flora: parla l’attrice

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Lucrezia Massari svela cosa succederà a Flora

C’è trepidante attesa per il ritorno in onda della soap di Rai1 giunta già alla sua settimana stagione. Il ritorno è fissato per lunedì 12 settembre ed in questi giorni i vari attori protagonisti hanno rilasciato moltissime interviste in cui forniscono anticipazioni e spoiler. È il caso anche di Lucrezia Massari che ha svuotato il sacco rivelando cosa succederà alla sua Flora Gentile Ravasi, come si evolverà il rapporto con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e soprattutto ha rivelato dettagli interessanti sulla guerra aperta che animerà le prossime puntate della soap: quella tra la giovane stilista e la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). L’attrice a tal proposito in una recente intervista ha spoilerato:

“La contessa sarà odiosa nei suoi confronti, visto che le ha sottratto l’uomo della sua vita.”

Colpo di scena inaspettato di Flora, “Si prenderà qualche libertà di troppo” svela l’attrice

E le anticipazioni clamorose sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore non sono finite qui. La guerra tra Adelaide e Flora avrà dei risvolti inaspettati perché se è vero che la contessa, nel frattempo sarà socia del Paradiso, farà di tutto per ostacolare e boicottare la rivale, è anche vero che la giovane stilista non se ne starà con le mani in mano. L’attrice Lucrezia Massari, infatti, ha anticipato:

“Si prenderà qualche libertà di troppo…con chi o rispetto a che cosa è tutto da capire.”

Insomma se ne vedranno delle belle perché ci saranno intrecci di trame, inaspettate alleanze e perfide vendette senza esclusione di colpi.

Il paradiso delle signore, Umberto lascerà la giovane stilista?

Flora nelle nuove puntate della soap non dovrà vedersela solo con Adelaide ma sarà alle prese anche con i sentimenti di Umberto Guarnieri. I due nelle prime puntate della prossima stagione appariranno felici e innamorato ed andranno a vivere insieme. Tuttavia la stilista è figlia di Achille Ravasi, nemico del commendatore e marito della Contessa rimasto ucciso negli Stati Uniti d’America e la cui fine in realtà è ancora avvolta dal mistero. Guarnieri si era avvicinato alla giovane solo per evitare che la ragazza indagasse sulla morte del padre dunque la domanda è se è realmente innamorato di Flora o si tratta solo di pura strategia.