Il paradiso delle signore torna in onda prima: addio improvviso a Sei Sorelle

Il paradiso delle signore anticipa la messa in onda: Rai1 cambia il palinsesto di settembre

Novità in vista per il palinsesto di Rai1 di settembre. Infatti è notizia di adesso che la soap di successo italiana andrà in onda prima del previsto. Nel dettaglio la prima rete della Tv di Stato ha deciso di chiudere prima Sei Sorelle e trasmettere a partire da lunedì 5 settembre fino al 9 settembre le repliche de Il paradiso delle signore 6. Complice il fatto che i programmi del daytime di Rai1 tornano in onda una settimana prima per via delle elezioni, anche la soap basata sugli anni ’60 torna in onda prima non con le nuove puntate ma con la replica del gran finale della scorsa stagione per rinfrescare la memoria a tutti gli appassionati telespettatori e ricordarsi dove erano rimasti.

Sei Sorelle, addio improvviso nelle prossime settimane: come cambia la programmazione

Il ritorno anticipato de Il paradiso delle signore, fa chiudere prima la soap spagnola incentrata sulle sorelle Silva Adela, Diana, Celia, Francisca, Blanca ed Elisa. Rai1 con la chiusura della stagione televisiva ha iniziato a trasmettere da metà maggio la soap spagnola i risultati in termini di ascolti, però, non sono stati quelli sperati e la soap non ha mai superato il 16% di share e, solo per fare un esempio, la puntata di ieri ha raggiunto 891.000 spettatori con il 12.3% di share. Per questo motivo Sei Sorelle andrà in onda fino al 2 settembre e poi sparirà dal palinsesto di Rai1 ma gli appassionati possono stare tranquilli perché gli episodi inediti verranno trasmessi su Rai Premium e occuperanno la fascia in prime time del giovedì sera. In ogni puntata dalle 21.15 fino alle 23.15 verranno trasmessi due episodi.

Anticipazioni nuova stagione de Il paradiso delle signore: spoiler sulla trama

Le puntate della nuova stagione del Paradiso, invece, andranno in onda a partire da lunedì 12 settembre sempre al consueto orario delle 15.55. In queste settimane sono uscite moltissime anticipazioni sulla trama, notevole spazio avrà la vendetta di Adelaide ma non mancheranno anche le contromosse di Umberto e Vittorio. E poi spazio alle storie d’amore in crisi, Ludovica e Marcello, o che verranno travolti dai guai come quella di Salvo ed Anna. Non mancheranno poi delle interessanti new entry come Vito Lamantia che ha un pesante passato.