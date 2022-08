Il paradiso delle signore 7, Elia Tedesco anticipa: “Vito ha un pesante passato”

Anticipazioni Il paradiso delle signore, arriva la new entry Vito. L’attore: “Si scoprirà il suo passato”

Manca sempre meno al debutto della nuova stagione del Paradiso che andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre. Le anticipazioni svelano che ci saranno tantissimi colpi di scena ma anche molte novità, infatti non mancheranno delle new entry destinate a portare brio e scompiglio. E tra di essi un personaggio molto particolare è sicuramente Vito Lamantia, impersonato da Elia Tedesco. Ed il giovane attore in una breve intervista concessa a Granelli-La serie ha anticipato che personaggio è il suo:

“È un personaggio pieno di valori, è romantico lui parte. Arriva al paradiso mosso dall’amore, è molto positivo ma farà fatica ad ambientarsi è ambiguo ed enigmatico all’inizio e poi si scoprirà perché.”

E sull’amore svela: “È stato innamorato tanto tempo prima con un colpo di fulmine, torna dall’Australia.”

Spoiler nuova stagione della soap di Rai1, Elia Tedesco è Vito Lamantia: chi è la new entry

Chi è Vito Lamantia, new entry nella nuova stagione de Il paradiso delle signore? Su di lui le anticipazioni e gli spoiler svelano che è originario di Partanna ed è figlio di un pastore e di una contadina ma non ha avuto una vita facile. Dopo una serie di viaggi e trasferimenti, tra cui in Australia, il giovane arriverà nella Milano degli anni ’60 dove verrà assunto come contabile al Paradiso. Vito è un giovane determinato, sicuro di sé ed ambizioso e soprattutto non ama molto parlare del suo passato. Su di lui l’attore in una recente intervista ha ammesso:

“Mi sono innamorato di questo personaggio per come è stato scritto, per quello che fa è un personaggio pieno di valori.”

Il paradiso delle signore 7, spoiler puntate di settembre: chi è la ragazza di cui è innamorato Vito?

Elia Tedesco ha svelato che il suo personaggio delle soap di Rai1 è innamorato di una ragazza e si trasferirà a Milano per raggiungerla ma non si è sbilanciato su chi è. A questo punto si potrebbe provare ad ipotizzare che forse la ragazza in questione è Maria Puglisi (Chiara Russo). La giovane infatti è siciliana ed è stata lasciata dal suo promesso sposo Rocco in modo brusco. Nel frattempo, invece, per Salvo ed Anna non mancheranno i problemi.