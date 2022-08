Anticipazioni Sei Sorelle, puntate di settembre: Francisca rischia di morire

Soap spagnola di Rai1: anticipazioni prossime puntate: Francisca si ammala gravemente

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Sei Sorelle svelano che non mancheranno degli incredibili colpi di scena e dei risvolti spaventosi a causa con una violenta epidemia di vaiolo che si abbatterà sulla vita dei protagonisti. Nel dettaglio, dagli spoiler sui prossimi episodi si apprende che un’operaria della fabbrica morirà improvvisamente e Cristobal capirà subito che la causa della morte sarà il vaiolo. A questo punto l’intera fabbrica di tessuti sarà messa in quarantena ma i guai non saranno finiti qui perché più avanti prederà il virus anche una delle sei sorelle Silva. Infatti, Francisca si ammalerà gravemente e rischierà di perdere la vita. Quale sarà il destino della giovane e bella cantante?

Sei Sorelle, anticipazioni prossima settimana: nozze in crisi per Adela

Gli spoiler sulle puntate fino al 2 settembre della soap spagnola trasmessa da Rai1 svelano che anche le altre sorelle Silva saranno alle prese con guai e problemi. Adela, infatti, sarà sorpresa del fatto che Mauro, una volta tornato da Londra, voglia ancora sposarla. L’uomo è pronto a celebrare le nozze in pompa magna ma per la giovane ciò è impossibile per le sue condizioni economiche. Adela per questo sarà in piena crisi. Blanca non vorrà condividere la sua casa con la suocera e Rodolfo sarà intenzionato ad assecondarla causando un grave dolore alla madre. Enrique e Antonia saranno costretti a chiedere un prestito a German per poter pagare delle inaspettate tasse. E poi ancora Elisa chiederà aiuto per il suo debutto in società proprio a Donna Dolores ma farà questo all’insaputa delle sorelle. Nel frattempo Amalia dopo aver scoperto che Francisca è la Bella Margherita, minaccerà di rivelare a tutti la verità.

Anticipazioni soap di Rai1: l’epidemia di vaiolo mette in pericolo la Tessuti Silva

Ed infine dalle anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre di Sei Sorelle si apprende che l’epidemia di vaiolo metterà a dura prova la Tessuti Silva, anche un altro operario Benjamin si ammalerà di vaiolo mentre Blanca, che già in passato si è ammalata ed adesso è guarita aiuterà Cristobal come infermiera. Infine, Celia continuerà a fingersi un uomo.