Ilary Blasi difesa da Totti: “Guai a chi me la tocca!”, lo sfogo inaspettato

L’ex capitano rompe il silenzio su Ilary Blasi: “Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato”

Sulle pagine de il Corriere della sera, sono state riportate le ultime confidenze che Francesco Totti avrebbe fatto all’amico Alex Nuccetelli. A sorpresa l’ex capitano ha preso le difese della madre dei suoi figli, con cui è al centro del gossip per la recente separazione. Le parole pronunciate da Il Pupone sono state le testuali: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca, perchè resta mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli”. Poi ha continuato il suo discorso ammettendo che ci sarebbe potuta essere una possibilità per salvare il loro matrimonio:

“Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei allontanato, questo è scontato”.

L’ammissione di Francesco Totti sulla storia con la madre dei suoi figli: “Ero innnamorato pazzo”

Nonostante la fine del matrimonio con Ilary Blasi, l’ex marito è intervenuto in difesa della nota conduttrice. A riferire le recenti esternazioni che l’ex capitano ha fatto all’amico Alex Nuccetelli, ci ha pensato il Corriere della sera:

“Capirai dopo vent’anni. Oh abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare mai niente, in tutto e per tutto, perchè ero proprio innamorato pazzo“.

Intanto Il Pupone ha arruolato la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, invece la conduttrice è assistita dall’avvocato Alessandro Simeone per la causa di separazione. Il settimanale Chi a tal proposito ha fatto sapere che i due avvocati hanno stipulato un atto di pace, ovvero di far rimanere la casa ai figli, mentre i genitori dovranno alternarsi la loro custodia nella stessa abitazione, stabilendo dei giorni diversi. Sempre sulla nota rivista si legge: “Purtroppo possiamo anticipare che al momento le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono”.

Ilary Blasi parlerà della fine del suo matrimonio in tv? Ecco in quale programma

C’è anche chi continua a chiedersi se la conduttrice de L’Isola dei Famosi deciderà di raccontare la sua verità a Verissimo. Proprio di recente su Dagospia è stata riportata l’ultima indiscrezione di leggo.it riguardante la probabile ospitata dell’ex moglie di Francesco Totti nella seguitissima trasmissione, che intanto di recente ha fatto un disperato appello sui social: