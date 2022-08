Ilary Blasi fa un disperato appello sui social: “Aiutatemi a ritrovarlo!”

La famosa conduttrice annuncia la scomparsa del suo gatto: lo sfogo sui social

La famosa conduttrice Ilary Blasi che non sta passando di certo un bel periodo da quando ha annunciato la sua separazione da Francesco Totti, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione di parecchi utenti della rete. La presentatrice del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, ha fatto un appello disperato sul suo profilo Instagram ufficiale per la scomparsa del suo felino: “Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto, Sphynx”.



Nella giornata di oggi Ilary Blasi attraverso un post condiviso in una storia del suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver smarrito il suo gatto Alfio, a cui è particolarmente legata. La conduttrice ha fornito dei dettagli: “Si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”. La presentatrice de L’Isola dei Famosi che ha preso una drastica decisione, inoltre ha invitato chi avesse avvistato il felino a contattare un recapito telefonico che ha fornito. Intanto si continua a parlare della fine del matrimonio tra la showgirl e Francesco Totti. In particolare in un articolo di Repubblica, è stato svelato cosa dovrebbe accadere a inizio settembre tra l’ex coppia, cioè il faccia a faccia decisivo con i rispettivi avvocati:

“Il primo incontro potrebbe tenersi già l’1 settembre, ma potrebbe anche slittare di qualche giorno”.

L’ex coppia riuscirà a trovare un accordo? Il confronto decisivo si avvicina

Inoltre sempre il quotidiano ha fatto sapere che in ballo ci sarebbe la villa all’Eur: “I due faranno a turno per crescere i tre figli, che non si sposteranno dalla casa dove vivono comodamente, continueranno a trascorrere le proprie giornate in un castello con 25 camere da letto, piscine, una palestra da fare invidia anche alle più moderne, un campo da padel tanto amato dall’ex capitano giallorosso”. Al momento però non è possibile sapere se a rimanere nella villa sarà la conduttrice oppure Il Pupone, ma dovranno spartirsi un impero che include anche la villa di Sabaudia. Qualora i due non dovessero riuscire a trovare un accordo, come si legge sempre su la Repubblica, c’è il rischio di approdare in Tribunale. Nel contempo l’ex capitano sta continuando a trascorrere le sue vacanze in compagnia della nuova fiamma Noemi Bocchi, mentre di recente Ilary Blasi ha pubblicato delle nuove fotografie che la ritraggono in Croazia.