Ilary Blasi, drastica decisione dopo la rottura con Totti: lunga pausa dalla tv

Smentita l’eventuale ospitata della conduttrice nel noto programma: “Ecco perchè non ci andrà”

Non si fa altro che parlare della recente separazione tra Ilary Blasi e il marito. Nelle scorse ore Dagospia.it ha fatto sapere che finalmente la famosa conduttrice racconterà tutta la sua verità in tv, sulla rottura con il padre dei suoi figli: a smentire tale indiscrezione ci ha pensato la pagina thepipol_gossip su Instagram, escludendo anche l’eventuale ospitata della stessa nel salotto dell’amica e collega Silvia Toffanin:

“Non andrà a Verissimo e sarà lontana dalla tv almeno per un anno”.

Un anno di pausa dalla tv per Ilary Blasi: “Vuole il silenzio dopo la burrascosa rottura”

La notizia della rottura tra l’ex popolare calciatore e la moglie, annunciata con un comunicato è uno degli argomenti del gossip più chiacchierati. Di recente è stato anticipato che la conduttrice parlerà della fine del suo matrimonio in televisione, e a confermare ci ha pensato anche Dagospia.it. Precisamente il giornalista Ivan Rota ha svelato: “La rivedremo forse a Belve a farsi sbranare da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin”. La smentita non è tardata ad arrivare, visto che thepipol_gossip oltre a sottolineare che la nota presentatrice non sarà ospite del rotocalco televisivo di Canale 5 in onda il sabato pomeriggio e che sarà distante dalla tv per un anno, ha svelato un altro dettaglio sulla lunga pausa della 41enne dai riflettori delle telecamere:

“Presubilmente fino all’inizio della nuova Isola dei Famosi. Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura“.

L’ex calciatore non ha rimpianti sulla madre dei suoi figli: ecco le sue parole

Intanto Francesco Totti non ha rimpianti sulla madre dei suoi figli, e a farlo sapere ci ha pensato il suo amico Alex Nuccetelli ai microfoni de Il Corriere della sera, rivelando ciò che gli avrebbe confidato l’ex capitano della Roma:

“Mi ha detto se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me ed a Ilary sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo, e sono in pace con me stesso”.

Inoltre l’ex marito di Antonella Mosetti ha ipotizzato che i suoi amici potrebbero essersi lasciati per il fatto che ultimamente la conduttrice era sempre arrabbiata, dato che riferendosi all’ex calciatore ha precisato: “Lui si è sentito solo, le tentazioni ci stanno”.