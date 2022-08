L’amica geniale, svolta per le attrici di Lila e Lenù: ci sono grandi novità

Margherita Mazzucco (Lenù) nei panni di Santa Chiara: “Mi sono sentita a mio agio”

A fine febbraio è andata in onda l’ultima puntata del terzo capitolo de L’amica geniale, il best-seller scritto da Elena Ferrante che racconta la lunga amicizia tra Lila e Lenù. Nel quarto e ultimo capitolo, Storia della bambina perduta, le interpreti di Lila e Lenù non saranno più Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Ci sono però grandi novità per le due attrici a cui L’amica geniale ha dato la notorietà in tutto il mondo. Come svelato da DiPiù Tv la Mazzucco interpreterà Santa Chiara nel film di Susanna Nicchiarelli. Al suo fianco Andrea Carpenzano nei panni di San Francesco D’Assisi. Rivela l’attrice:

“Dopo aver finito di girare la terza stagione de L’amica geniale, un viaggio bellissimo che mi ha lasciato tantissimo, sono stata catapultata sul set di Chiara. Sono riuscita abbastanza facilmente ad entrare in questo personaggio visto che Chiara aveva la mia età quando inziò il suo percorso per cui mi sono sentita a mio agio”.

Gaia Girace (Lila) diventa Caterina de’ Medici in un film francese: “Sono fiera di questo lavoro”

Gaia Girace, che ha confermato l’addio a Lila, interpreterà invece Caterina de’Medici in un film francesce accanto a due mostri sacri del cinema: Gerard Depardieu nei panni di Nostradamus e Isabelle Adjani nel ruolo di Diana, una nobildonna francese che fu l’amante di Enrico II di Francia. Dichiara Gaia Girace:

“Sono fiera di questo lavoro perché ho recitato in francese. Venendo dal liceo linguistico avevo delle basi ma solo viaggiando e rapportandosi con la gente del luogo si imparano sul serio le lingue”.

Le attrici di Lila e Lenù confessano: “Dobbiamo dire grazie a L’amica geniale”

La carriera di Margherita Mazzucco e Gaia Girace procede dunque a gonfie vele ma le due attrici non dimenticano da dove sono partite e dicono in coro: “Noi siamo cresciute sul set de L’amica geniale e dobbiamo solo dire grazie all’opportunità che ci è stata data e che ci sta aprendo nuovi orizzonti”. Lila e Lenù sono pronte a spiccare il volo: due nuove stelle brillano nel firmamento dello cinema italiano!