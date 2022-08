La Talpa, conduttrice: spuntano i nomi di Stefania Orlando e Anna Tatangelo

In pole position per la conduzione proprio loro: Anna Tatangelo e Stefania Orlando

Finalmente Mediaset ha deciso di tirare fuori dallo sgabuzzino La Talpa, di cui aveva acquistato i diritti bruciando sul tempo un colosso dello streaming, e di mandarlo in onda nella primavera del 2023, affidando nientemeno che la produzione alla Fascino di Maria De Filippi. Ma il mistero sul nome della conduttrice rimane: su chi ricadrà la scelta? Ora il settimanale Nuovo Tv svela che in pole ci sono altri due nomi molto importanti ovvero quelli di Anna Tatangelo, volto Mediaset per Scene da un matrimonio, e Stefania Orlando che non si tira indietro e si autocandida, e pare che abbia pure sostenuto un provino.

Belen Rodriguez o Simona Ventura: una delle due potrebbe condurre La Talpa?

E se i primi due nomi non fossero già abbastanza basterebbe sapere che è spuntato fuori anche il nome di Belen Rodriguez e si azzarda che potrebbe condurre il noto reality show insieme al marito Stefano De Martino, anche se il tutto sarebbe un po’ improbabile dato che lui ormai è il volto di punta di Rai2, anche grazie al recente successo di Tim Summer Hits con Andrea Delogu. Poi c’è un altro nome che circola insistentemente: quello di Simona Ventura, che ha già smentito di essere stata scelta come conduttrice, anche perché sarà impegnata da settembre con Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego (ex conduttrice proprio de La Talpa). Ma si sa: quando Maria De Filippi chiama, si corre automaticamente da lei.

La Talpa, toto-conduttrice: Maria De Filippi vorrebbe Silvia Toffanin

Ma c’è un nome in particolare che sembrerebbe essere quello su cui Maria De Filippi abbia messo gli occhi da tempo: Silvia Toffanin. Da anni il volto di Verissimo, potrebbe decidersi di fare un salto di qualità in prima serata con un pubblico ancora più vasto. Insomma, il conto alla rovescia è cominciato, la cara Silvia Toffanin è sempre più vicina, ma Maria potrebbe sempre stupire tutti quanti scegliendo un outsider. Anche il nome dell’inviato non c’è ancora, anche se sarebbe perfetto nel ruolo Filippo Bisciglia (rimasto senza posto in tv dopo la cancellazione improvvisa di Temptation Island).