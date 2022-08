L’attore Leon Vitali morto all’improvviso: grave lutto nel mondo del cinema

Il cinema piange un’altra star: è morto Leon Vitali

Non è certamente un’estate facile per il mondo del cinema. Lo spettacolo infatti nelle ultime ore si è ritrovato a piangere la morte di Leon Vitali , artista celebre in particolar modo per aver vestito i panni di Lord Bullingdon nel film Barry Lyndon (del 1975) di Stanley Kubrick e per essere stato a lungo uno dei bracci destri del famoso regista americano. Vitali è morto lo scorso venerdì e la notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla sua famiglia soltanto nella giornata di domenica. Vitali, il cui vero nome era Alfred Leon, nacque nel Regno Unito il 26 luglio del 1948 da una famiglia di origine italiana e prima di tuffarsi nel cinema studiò all’Accademia di musica e arti drammatiche di Londra. All’inizio degli anni Settanta recitò in diverse serie televisive britanniche e debuttò nel mondo del cinema nel 1973 con una pellicola poliziesca italiana: Si può essere più bastardi dell’ispettore Cliff?.

L’incontro con il celebre regista

Uno dei punti di svolta della carriera di Leon Vitali è stato certamente l’incontro con il regista americano pluripremiato Stanley Kubrick. I due si sono incontrati e conosciuti nel 1974, e hanno dato vita a una lunghissima collaborazione dove Vitali ha fatto da assistente personale al regista, e dando anche un fondamentale contributo a molti dei suoi progetti più celebri: aiutò per esempio a scegliere l’attore Danny Lloyd per ricoprire il ruolo di di Danny Torrance, il bambino di Shining e divenne poi il responsabile del casting di Full Metal Jacket (1987), uno dei film più amati della storia del cinema Hollywoodiano e non solo.

Il comunicato dell’amico sulla scomparsa

In una estate purtroppo piena di addii e anche di fake news, il cinema si ritrova ancora a piangere uno dei suoi pezzi pregiati. A dare la notizia della scomparsa dell’attore originario di Leamington Spa, oltre alla famiglia, è stato proprio il regista Kubrick, amico di una vita di Leon Vitali: Questi annunci non sono mai facili, ma questo ci ha colpito particolarmente. È con la massima tristezza che dobbiamo dirvi che il talentuoso, fedele e pilastro di un gran numero di film di Kubrick, Leon Vitali, si è spento serenamente la scorsa notte” – ha scritto in una commossa nota – .