Adriano Celentano non è morto: ecco perché si è diffusa la fake news

Adriano Celentano è vivo: perché circola in rete la scandalosa bufala sulla sua morte

Adriano Celentano non è morto. Ed è necessario ribadirlo perché nelle scorse ore si è diffusa in rete la notizia della sua scomparsa ed il nome del cantautore è finito tra i primi delle tendenze social, ma perché si è diffusa questa clamorosa notizia falsa, la colpa, come riporta tra i vari siti anche Il Sussidiario, è di un sito che ha riportato una notizia di cronaca sfruttando l’omonimia di una persona scomparsa con il celebre cantante. Nel dettaglio, nei giorni scorsi in brutto incidente stradale è morto un giovane di quasi 40 anni di nome Celentano, da lì alcuni siti hanno riportato la notizia con il titolo ‘acchiappaclik’ associando la morte al noto cantautore e così è nata e cresciuta la fake news.

Il cantautore non è morto: ennesima fake news sulla scomparsa del marito di Claudia Mori

Non è la prima volta che viene annunciata la morte di Adriano Celentano, poi fortunatamente smentita, era già successo alcuni mesi fa. Ad aprile infatti alcuni siti avevano titolato un articolo sul cantante con ‘Non lo vedremo mai più’ facendo subito pensare a qualcosa di irrimediabile e definitivo come la sua scomparsa ed invece il titolo faceva riferimento alla volontà di lasciare i social. Insomma per fortuna l’84enne interprete di brani memorabili che hanno attraversato intere generazioni è vivo e sta bene ma in molti sui social, soprattutto i fan del ‘Molleggiato’ non hanno affatto gradito queste notizie false sul suo conto.

Scandalosa bufala sulla morte di Adriano Celentano: cenni sulla carriera e sulla vita privata

Essendo impossibile riassumere in maniera completa la carriera del cantautore nato nel 1938, basta citare che ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1956 ed è l’autore di brani intramontabili come: 24mila baci, Azzurro, Prisencolinensinainciusol, Il ragazzo della via Gluck, fino ai più recenti L’emozione non ha voce e Io non so parlar d’amore. È stato anche un conduttore televisivo al timone di alcune edizioni di Fantastico e Francamente me ne infischio mentre il suo lavoro più recente è Adrian. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, da 58 anni è legato sentimentalmente alla cantante e attrice Claudia Mori e la coppia ha tre figli Rosita, Giacomo e Rosalinda.