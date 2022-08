L’attrice Paola Cerimele morta in un incidente: era andata da Castellitto

Incidente mortale in Molise per la nota attrice: era andata a trovare Sergio Castellitto

Notizia terribile per il mondo dello spettacolo: è morta l’attrice Paola Cerimele, rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale che si è verificato ieri in Molise. La tragedia è avvenuta sulla Trignina, come riportato da diverse testate giornalistiche, e per l’attrice purtroppo dopo lo schianto non c’è stato nulla da fare. Era lì per via di un incontro con il collega Sergio Castellitto, come si vede nella foto in alto, incontro che l’aveva resa molto felice e del quale aveva raccontato i dettagli in un lungo post pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale. Aveva solo 48 anni.

Paola Cerimele morta dopo l’incontro con Sergio Castellitto: “Un grande maestro”

Nel post in questione l’attrice scomparsa ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal sindaco del luogo, il quale le ha chiesto se si trovasse ad Agnone, in provincia di Isernia. “Se sei qui vieni subito perchè c’è un amico che ti vuole salutare” sono state le parole del sindaco, come raccontato da Paola sui social prima della disgrazia. ” Arrivata lì ho visto Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini e il mio cuore ha cominciato a battere a mille. Ci siamo rivisti dopo molti anni dal film Non ti muovere e per me è stata un’emozione indescrivibile” ha aggiunto successivamente, concludendo: “Sergio per me sarà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità”.

“La vita a volta ci sorprende”, l’ultimo post dell’attrice morta nell’incidente di ieri

“A volte la vita ci sorprende e ci regala tanta felicità” sono state le ultime parole di Paola Cerimele che, oltre al film Non ti muovere nel quale ha recitato, appunto, con Sergio Castellitto, è stata negli anni protagonista di numerosi spettacoli teatrali. Come affermato da varie testate, con lei al momento dello schianto c’era il compagno Raffaello Lombardi, attore anche lui, che pare sia in coma.