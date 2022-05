Laura Freddi provata a Oggi è un altro giorno: “Ho sofferto per l’aborto”

Laura Freddi confessa il suo dolore per l’aborto nel talk di Serena Bortone: “Sono stata malissimo”

Tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, martedì 10 maggio, è intervenuta anche la showgirl che ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Soprattutto, però, ha voluto raccontare il dolore più grande che ha vissuto nella sua vita. Laura Freddi ha confessato tutta la sua sofferenza per l’aborto al terzo mese di gravidanza subìto anni fa prima dell’arrivo della sua gioia più grande, la figlia Ginevra:

“Non si dimentica, è una ferita che rimane. In quel momento sono stata malissimo e non ho voluto riprovarci perché avevo paura che potesse ricapitare, non ce l’avrei fatta. Si elabora, come esseri umani dobbiamo adattarci alle cose belle e alle cose brutte della vita.”

Oggi è un altro giorno: la showgirl rompe il silenzio su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Durante la lunga chiacchierata nel salotto di Serena Bortone, Laura Freddi si è sbilanciata anche sulla sua vita privata ha confessato i motivi per cui è finita la storia d’amore con l’ex marito Claudio Casavecchi e che l’ex compagno Paolo Bonolis. In molti sanno che i due hanno avuto in passato una relazione lunga cinque anni al termine della quale le loro strade si sono divise. Adesso invece i rapporti sono stati ricostruiti sia con il conduttore che con la moglie. La showgirl sul rapporto con Sonia Bruganelli ha ammesso:

“Siamo rimasti in buoni rapporti, con Sonia è finita anche l’ansia e la preoccupazione. L’ho conosciuta dopo il terzo figlio e ci siamo fatti una risata.”

E poi ancora ha rivelato un retroscena: “E’ nata una complicità, quando sono andata a sostituirla al Grande Fratello Vip mi ha detto: ‘Sei l’unica donna di cui mi fido’. Mi ha fatto molto piacere”.

La showgirl confessa: “Ho un rapporto buonissimo con tutti i miei ex”

Infine Laura Freddi ha concluso l’intervista ad Oggi è un altro giorno confessando: “Io ho avuto poche storie importanti ma lunghe e tutti i miei ex sono amici, ci vogliamo bene, c’è un rapporto buonissimo”. Parole che hanno convinto Serena Bortone che ieri è rimasta scioccata da Malgioglio.